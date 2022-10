Overwatch 2: Die Hitboxen sind richtig schlecht, aber das ist gut so

Egal, wohin ihr zielt. Ihr trefft meistens. Soll das so sein? (Bild: Blizzard)

Der Start von Overwatch 2 hat einen ganzen Rattenschwanz von Problemen nach sich gezogen, darunter Serverprobleme, fehlende Skins und diverse Bugs. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Die Hitboxen sind immer noch richtig mies und das ist etwas Gutes!

Sind die Hitboxen kaputt oder soll das so sein?

Jeder Shooter-Fan weiß: Kopftreffer erzielen kritischen Schaden. Also versucht man instinktiv auf die obere Hälfte des Gegners zu zielen. Damit das auch anständig klappt, gibt es das Hitbox-System, welches den eingehenden Treffer entsprechend bewertet.

Im Fall von Overwatch 2 ist dieses System aber mehr als großzügig, wie der folgende TikTok-Clip beweist:

Wie ihr unschwer erkennen könnt, wird Tracer sogar dann getroffen, wenn sie gar nicht mehr im Sichtfeld des Spielers ist. In den meisten Shootern wären solche Hitboxen ein echtes Problem. Bei Overwatch 2 sind die riesigen Hitboxen aber gut.

Das liegt zum einen an den extrem unterschiedlichen Figuren, die in Größe und Breite massiv variieren, aber auch am Gameplay. Da Overwatch 2 stellenweise super chaotisch wird, garantieren solche Hitboxen dennoch ein ausgeglichenes Spiel. Denn irgendwas trifft man halt immer im Eifer des Gefechts.

Das sehen auch die meisten User so und entsprechend fallen die Kommentare unter dem Clip aus:

„Overwatch ist halt sehr hektisch, da kann man halt nicht 24/7 treffen.“

„Wenn die Hitbox 1:1 wäre, wäre Tracer unsterblich.“

„Wie soll man Tracer sonst treffen?“

Übrigens sind diese großen Hitboxen keineswegs ein neues Feature von Overwatch 2. Schon im Vorgänger kam das selbe System zum Einsatz. Da Overwatch 2 allerdings Free-to-Play ist, probieren auch viele neue Spieler den Shooter aus und sind entsprechend überrascht von dem großzügigen Treffer-Feedback.

Holt euch den Gratis-Skin für Overwatch 2

Falls ihr übrigens aktuell Overwatch 2 spielt, dann hat Blizzard ein paar Geschenke für euch – als Entschädigung für den durchwachsen Launch des Spiels.

Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, welchen Skin euch Blizzard schenkt, dann klickt euch am besten in diesen Tweet rein: