Neue Stardew-Valley-Alternative begeistert Steam-Community

Die neue Farm-Sim Coral Island ist eine Liebeserklärung an das Genre. (Bild: Humble Games)

Wer nicht genug von Stardew Valley, Animal Crossing oder Disney Dreamlight Valley bekommt, für den gibt es jetzt Coral Island. Wir erklären euch, was ihr über den neuen Steam-Topseller wissen müsst.

Ein Muss für Fans von Farming-Sims

Wer Farmsimulationen liebt, der hat kann sich aktuell glücklich schätzen. Neben solchen Dauerbrennern wie Stardew Valley und Animal Crossing, gibt es mit Disney Dreamlight Valley auch neuerdings eine Alternative für Zeichentrick-Fans.

Wem das wiederum zu spezifisch ist, der sollte sich Coral Island näher ansehen.

Das Spiel ist seit dem 11. Oktober 2022 auf Steam erhältlich und schon jetzt ein Topseller. Aber worum geht es in der Lebenssimulation eigentlich?

„Es ist Zeit, das Großstadtleben in Pokyo hinter dir zu lassen und auf Coral Island ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen! Sei ganz du selbst und erschaffe den idyllischen Bauernhof deiner Träume.“

Quelle: Steam

Konkret heißt das, ihr erstellt euch einen Charakter und habt nach dem Tutorial alle Freiheiten, um euch auf der Insel ein neues, gemütliches Leben aufzubauen.

Dabei steht aber nicht nur das Anpflanzen von Obst und Gemüse im Fokus oder die Haltung und Pflege von Tieren, sondern auch die soziale Interaktion mit den anderen Menschen auf der Insel.

So findet ihr zum Beispiel neue Freunde, könnt aber auch Beziehungen mit den unterschiedlichen Figuren eingehen. Auf Steam findet ihr zum Beispiel eine Übersicht von allen Single-Bewohnern.

Coral Island – Early Access Launch Trailer

Was sagt die Steam-Community zu Coral Island?

Die Steam-Community bewertet Coral Island „sehr positiv“ und nennt es eine Liebeserklärung an das Genre der Farming-Spiele. So werden in den User-Rezensionen immer wieder Vergleiche zu Harvest Moon, Stardew Valley oder Animal Crossing gezogen.

Das einstige Kickstarter-Projekt befindet sich übrigens derzeit noch in der Early-Access-Phase, allerdings haben die Entwickler schon konkrete Pläne für die Zukunft. So soll es zum Beispiel mit kommenden Updates möglich werden in dem Spiel zu heiraten, Kinder zu kriegen und diesen beim Aufwachsen zu helfen.

Coral Island kostet aktuell 24,99 Euro, besitzt deutsche Texte und ist momentan nur für Singleplayer geeignet. Die Entwickler wollen aber irgendwann einen Multiplayer integrieren.