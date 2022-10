Amazon: Bestellt A Plague Tale: Requiem vor und sichert euch coole Extras

Amicia und Hugo sind in A Plague Tale: Requiem wieder da und stehen euch bei allerlei Abenteuern zur Seite. (Bildquelle: Asobo Studio).

Der lang erwartete zweite Teil des Überraschungshits A Plague Tale: Innocence erscheint am 18. Oktober 2022. Noch könnt ihr euch das Spiel vorbestellen und so die Vorbesteller-Boni sichern.

In A Plague Tale: Requiem flieht ihr zusammen mit Amicia und ihrem kleinen Bruder Hugo in den Süden. Doch als Hugos ominöse Kräfte zurückkehren und Tod und Chaos mit sich bringen, setzt ihr mit Amicia alle Hoffnung auf eine Insel aus einer Prophezeiung. Werdet ihr es gemeinsam schaffen, Hugo zu heilen?

Sichert euch Vorbesteller-Boni bei Amazon

Die Fortsetzung steht in den Startlöchern und ihr habt nur noch wenige Tage Zeit, euch die Vorbesteller-Boni zu sichern. Wenn ihr die haptische Version des Spiels für die PS5 oder die Xbox X für je 59,99 Euro vorbestellt, erhaltet ihr neben der Vollversion des Spiels auch noch den Armbrust-Skin „Red Damsel“, Bonus-Herstellungsmaterialien und 13 exklusive kosmetische Gegenstände für Amicia. Das Beste: Das Spiel bekam die Alterskennzeichnung USK 16 – es fallen also keinerlei Versandkosten an. Wie immer gibt es zusätzlich dazu die Amazon-Preisgarantie: Wird das Spiel teurer, zahlt ihr den günstigeren Preis. Wird es günstiger, zieht Amazon mit.

A Plague Tale: Requiem [PS5] Bestellt jetzt A Plague Tale: Requiem für vor und erhaltet Vorbesteller-Boni. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2022 16:13 Uhr

A Plague Tale: Requiem [Xbox Series X] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2022 16:31 Uhr

In folgendem Video könnt ihr euch den Story-Trailer zu A Plague Tale: Requiem ansehen:

A Plague Tale: Requiem | Extended Gameplay

Action-Adventure mit vielen Stealth-Elementen der Extraklasse

(Auch die Fortsetzung scheint ebenso düster und melancholisch anzumuten wie der erste Teil. Bildquelle: Asobo Studio).

Auch bei A Plague Tale: Requiem handelt es sich um ein Action-Adventure, bei dem besonders Stealth-Fans ganz auf ihre Kosten kommen werden. Wie schon im ersten Teil (A Plague Tale: Innocence bei Amazon ansehen) spielt ihr vorwiegend Amicia, ein adeliges Mädchen, das sich zusammen mit ihrem kleinen Bruder Hugo auf der Flucht vor der Inquisition befindet. Die Handlung spielt sich im südwestlichen Teil Frankreichs im Jahr 1348 ab und bestach bereits im ersten Teil mit wunderschönen und atmosphärischen Kulissen und Schauplätzen.

Unsere Kollegin hat die Demo des Spiels bereits angespielt und verrät euch, warum sich A Plague Tale: Reqiuem wie eine nahtlose Fortsetzung zum ersten Teil anfühlt:

