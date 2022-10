Overwatch 2 macht Konsolenspielern im Crossplay das Leben noch schwerer

In Overwatch 2 haben es Konsolenspieler im Crossplay gerade nicht einfach. (Bild: Blizzard)

Durch Serverprobleme und Bugs ist das Spielen von Overwatch 2 gerade grundsätzlich nicht so einfach. Konsolenspieler sind jedoch der Meinung, dass ihnen zusätzliche Steine in den Weg gelegt werden. Beim Crossplay wird ihnen der Aim Assist gestrichen, was gleich zu mehreren Problemen führt.

Overwatch 2: Crossplay ist für Konsolenspieler ein großes Problem

Multiplayer-Spiele mit Crossplay auszustatten, bietet einige Vorteile. Zum einen vergrößert sich der Spieler-Pool, was Wartezeiten enorm reduzieren kann, zum anderen können Spieler auch mit Freunden auf anderen Plattformen gemeinsam zocken. Kommt dann noch Crossprogression hinzu, haben Spieler sogar die Möglichkeit, die Plattform zu wechseln, ohne Spielfortschritt einzubüßen.

Overwatch 2 geht in Sachen Crossplay einen eher unkonventionellen Weg. Anstatt Spielern schlicht die Möglichkeit zu geben, Crossplay ein- oder auszuschalten, ist es für PC-Spieler immer aktiviert. Konsolenspieler landen im Crossplay-Pool sobald sie in einer Gruppe mit mindestens einem PC-Spieler sind. Das Problem: Aim-Assist (Zielhilfe) wird dadurch automatisch deaktiviert.

Mit Freunden spielen macht einfach keinen Spaß

Im Durchschnitt sind Konsolenspieler ohne Aim Assist Spielern mit Maus und Tastatur deutlich unterlegen, natürlich gibt es Ausnahmen. Wie gleich in mehreren Reddit-Posts diskutiert wird, macht es den Spielern mit Controller schlicht keine Freude, gegen PC-Spieler ständig zu verlieren und das verhindert, dass sie Spaß daran haben, mit Freunden im Crossplay zu spielen.

Unter diesem Post finden sich viele zusammen, die ebenfalls große Probleme haben, gegen PC-Spieler zu bestehen und so nicht gemeinsam mit Freunden spielen können. Als positives Beispiel wird häufiger Warzone genannt, das Spieler anhand des Eingabegerätes und nicht der Plattform zusammenbringt.

Es ist eine komplizierte Frage, die über Overwatch 2 hinausgeht und im Grunde jeden Shooter mit Crossplay betrifft. Wie viel Aim Assist ist sinnvoll, damit Controller mit Maus und Tastatur mithalten können, ohne den Konsolenspielern einen halben Aimbot zu geben? Die richtige Balance zu finden, ist schwer, aber zumindest Spiele wie Warzone oder Apex Legends scheinen der Lösung zumindest etwas näher zu sein als aktuell Overwatch 2.