Wir dürfen euch exklusiv zwei Karten der kommenden Pokémon-Erweiterung Schwert & Schild – Silberne Sturmwinde vorstellen. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Noch bis zum 11. November müssen sich Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels gedulden. Dann erscheint die nächste Erweiterung Schwert & Schild – Silberne Sturmwinde. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, dürfen wir schon jetzt zwei Karten des nächsten Sets vorab präsentieren.

Auch im kommenden Set Schwert & Schild – Silberne Sturmwinde erwarten euch wieder eine Reihe neuer VSTAR-Karten. Insgesamt sechs Stück haben es in die Erweiterung geschafft. Davon dürfen wir euch das mysteriöse Icognito-VSTAR exklusiv vorstellen.

Exklusive Vorschaukarten: Icognito-VSTAR & Blättriger Tarnponcho

Icognito-VSTAR (Bildquelle: The Pokémon Company)

Die VSTAR-Version von Icognito hat die mächtige Fähigkeit, die Schwächen aller gegnerischen Pokémon in Psycho umzuwandeln.

Blättriger Tarnponcho (Bildquelle: The Pokémon Company)

Passend dazu hilft euch der Blättrige Tarnponcho dabei, euer Icognito oder andere VSTAR-Pokémon vor gegnerischen Unterstützerkarten zu schützen.

Natürlich sind diese beiden Karten nur die Spitze des Eisbergs. Insgesamt stecken folgende Inhalte in der Erweiterung:

Mehr als 190 Karten

3 brandneue Strahlende Pokémon

6 fantastische Pokémon-VSTAR

15 mächtige Pokémon-V und 1 enormes Pokémon-VMAX

30 Karten mit besonderen Illustrationen im Trainergalerie-Subset

Mehr als 15 Trainerkarten

Noch mehr Informationen zu Schwert & Schild: Silberne Sturmwinde findet ihr auf der offiziellen Webseite. Bevor das Set am 11. November 2022 erscheint, könnt ihr bereits am 6. November 2022 ein Prerelease-Event in eurer Nähe besuchen. Auf diese Weise könnt ihr euch schon vor dem offiziellen Start einen Eindruck von den neuen Karten verschaffen.