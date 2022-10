VTuber nutzen Nintendo-Spiel aus, um Pornos zu streamen

In Splatoon 3 wurden Pornos gezeigt. Wie haben die Täter das angestellt? (Bild: Nintendo & Pornhub)

Eine japanische Gruppe Streamer hat den Multiplayer-Shooter Splatoon 3 dazu missbraucht, um pornografische Inhalte zu zeigen. Wie die Schlingel das angestellt haben und was Nintendo und YouTube davon halten, das erfahrt ihr hier.

So wurde Splatoon 3 zum Porno-Stream

Manche News schreiben sich wie von selbst! Dazu gehört auch die kuriose Aktion von einer Gruppe VTuber, die den Shooter Splatoon 3 so manipuliert haben, dass anstatt der Serien-typischen Farbe ein japanischer Porno im Stream zu sehen war.

Aber ganz von vorne: In dem kinderfreundlichen Multiplayer-Shooter von Nintendo geht es darum mit Farb-Kanonen das jeweilige Level einzufärben. Am Ende hat das Team gewonnen, das am meisten Farbe in dem Level verteilt hat.

So kennt man das unschuldige Spiel eigentlich normalerweise:

Splatoon 3 – Launch Trailer

Die Farbe lässt sich allerdings auch anderweitig ausnutzen, wie wir jetzt wissen – und zwar um pornografische Inhalte zu zeigen. Dafür hat eine Gruppe Streamer die Sichtbarkeit der Farbe auf Null gesetzt und im Hintergrund einen Porno hinterlegt.

Dadurch wurde die Map nicht mehr grün, orange oder blau eingefärbt, sondern mit einem Video für Erwachsene. Im Prinzip haben sie die Mechanik des Spiels als Greenscreen missbraucht – ein ziemlich cleverer Trick, wenn man ehrlich ist.

Die VTuber wurden allesamt gebannt

YouTube und Nintendo waren von der Aktion allerdings weniger begeistert und es hagelte Strikes und Verbannungen. Die meisten Mitglieder der beteiligten Gruppe, die auf den Namen Sinsogumi hört, haben mittlerweile ihre Accounts verloren.

Es gibt auf Twitter aber immer noch einige Mitschnitte und Clips von dem sogenannten Splatoon-AV-Stream.

Die Gruppe hat sich für die Aktion zwar öffentlich entschuldigt, aber es bleibt fraglich, ob YouTube Gnade walten lässt. Immerhin gab es im Zusammenhang mit der Gruppe wohl schon einige Verstöße gegen die Hausregeln der Plattform.

Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, was der Sinn der ganzen Aktion war, dann ist die Antwort denkbar simpel: Es ging darum, wer als letztes von YouTube gebannt wird. Eine Art Battle Royale also. Nun ja, was soll man dazu sagen.