Fortnite-Comeback: Mega-Star erhält limitierten Superhelden-Skin

Black Adam ist bald als Skin in Fortnite erhältlich. (Bild: Warner Bros. & Epic Games)

Dwayne Johnson, besser bekannt als The Rock, kehrt als Premium-Skin zum Battle-Royale-Shooter Fortnite zurück. Damit könnt ihr den Mega-Star demnächst in seiner Rolle als Black Adam spielen. Wir verraten euch, was der Skin kostet.

Dieser Fortnite-Skin ist ein Muss für Comic-Fans

Dwayne Johnson, der wohl derzeit beliebteste Schauspieler der Welt, bekommt einen zweiten Fortnite-Skin spendiert. Ursprünglich konntet ihr The Rock bereits während eines speziellen Events (The Foundation) freispielen.

Nun erscheint der Schauspieler aber auch in seiner Rolle als Anti-Held Black Adam in dem Shooter. Passend zum kommenden Release des Films am 20. Oktober 2022.

Johnson ließ es sich dabei nicht nehmen den Skin selbst auf Twitter vorzustellen:

Neben dem Skin erhalten Käufer auch noch eine spezielle Animation, sowie einen Morgenstern als Spitzhaken-Ersatz. Der einzelne Skin wird aller Voraussicht nach zwischen 1.500 und 1.800 VBucks kosten.

Das Paket mit allen Items wird dagegen vermutlich um die 2.500 VBucks kosten. Das wird sich erst zum Release zeigen.

Gefällt euch der Skin? Dann solltet ihr schnell zuschlagen! (Bild: Epic Games)

Bei Interesse solltet ihr allerdings schnell zuschlagen, da solche Event-Skins meistens nicht mehr oder zumindest nur sehr selten im Shop erhältlich sind. Falls ihr also das Foundation-Event verpasst habt, dann ist jetzt eure Chance gekommen The Rock zu spielen.

The Rock wird zum Superhelden im DC-Universum

Mit Black Adam feiert der Hollywoodstar seinen Einstand im DC-Universum. Besonders interessant: Johnson hat schon Jahre vor dem Kinofilm dafür geworben, die Rolle von Black Adam spiele zu wollen. Ähnlich wie das Ryan Reynolds bei Deadpool gemacht hat.

Diese Ambitionen sind nun Realität geworden und vom Ergebnis können sich Superhelden-Fans ab dem 20. Oktober 2022 selbst überzeugen. Oder ihr macht euch vorab ein Bild vom Film und checkt diesen Trailer ab: