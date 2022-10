FF14: Spieler isst über 100.000 Eier und bekommt überraschende Belohnung

Was passiert, wenn ein Streamer in Final Fantasy 14 Online tagelang nur Eier im Spiel isst?(Bildquelle: Square Enix/ Getty Images/ halfbottle)

Streamer-Challenges in Spielen sind oft kurios, wie etwa das tagelange Eieressen in Final Fantasy 14 Online: Ein Streamer hatte es sich zur Aufgabe gemacht, so viele Eier wie möglich zu essen. Bis sogar die Entwickler aufmerksam wurden.

Update vom 07.04.2022 - 10:55 Uhr:

Final Fantasy 14: Streamer wird fürs Eier essen belohnt

Einige Monate nachdem der Streamer RubberRoss 138.000 Eier in Final Fantasy 14 verputzt hat, zollen ihm die Entwickler des MMOs jetzt mit einem "Ei essen"-Emote Respekt. Anfangs wusste der Ei-Enthusiast noch nicht, ob sich das Emote auch auf ihn bezieht. Auf Twitter bestätigen die Entwickler aber, dass seine Challenge tatsächlich als Inspiration gedient hat.

Ihr könnt das Emote erhalten, wenn ihr am Oster-Event in Final Fantasy 14 teilnehmt. Auf dem YouTube-Kanal von RubberRoss findet ihr außerdem einen Zusammenschnitt des sieben Tage langen Livestreams, in dem die Eier verzehrt wurden. (Quelle: YouTube)

Originalmeldung vom 23.07.2021 - 13:13 Uhr:

Möglichst viele Eier in Final Fantasy 14 essen – die Fans machen's möglich

Eines schönen Tages wurde der Streamer RubberNinja von einem anderen Spieler in Final Fantasy herausgefordert, 999 Eier auf einmal zu verdrücken. Gesagt, getan – mit seinem proteinreichen Picknick zog der hungrige Fan immer mehr Besucher an. Seine Aktion sorgte für so viel Aufsehen, dass Naoki Yoshida – Regisseur und Produzent des Spiels – sein Lob aussprach.

Am Dienstag verkündete RubberNinja also auf seinem YouTube-Kanal, dass er sich der „EGGWALKER-Challenge“ erneut stellen würde – dieses Mal in einem deutlich größeren Umfang. Er will knapp 138.000 Eier in einer Online-Sitzung verdrücken. Das entspricht der maximalen Anzahl, die ein Charakter in Final Fantasy 14 in seinem Inventar mit sich herumtragen kann. Aber seht selbst:

In seinem Video verspricht RubberNinja außerdem folgendes:

bei je 1000 erreichten Subs werden seinem Inventar wieder 999 Eier hinzugefügt

bei 20.000 erreichten Subs rasiert er seine Haare ab, um wie ein Ei auszusehen

während des Streams darf er nur Gerichte Essen, die Eier beinhalten

Dabei ist Druchhaltevermögen gefragt. Laut eigener Aussage soll die virtuelle Proteinkur – und damit auch der Stream – mehrere Tage andauern. Während RubberNinja sich ein Nickerchen gönnt, dürfen ihn seine Zuschauer vertreten und mit dem Chatbefehl „EGG“ den Avatar des Streamers weitere Eier verzehren lassen. In einem Twitch-Clip ist der bisherige Fortschritt von RubberNinja zu sehen.

Der Streamer selbst nennt die Herausforderung seine „schlechteste Idee überhaupt“, wird von seinen Fans aber massiv für die Aktion gefeiert. Auf seiner Jagd nach Subs durfte sein virtuelles Ich bereits hunderte Eier verzehren, allerdings ist sein Inventar zum aktuellen Zeitpunkt noch mehr als halb voll.

Es wird also noch ein bisschen dauern, bis die Herausforderung ein Ende findet. Die Frage ist dann nur, wer aufgibt – RubberNinja, weil er irgendwann eine Pause vom Streaming braucht oder sein Avatar, der irgendwann einfach keine Eier mehr sehen kann.

Wo wir gerade bei Eiern sind …

