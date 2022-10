Steam: Horror-Highlight kehrt dank Halloween-Event in Bestseller-Charts zurück

Steam: Das Event Haunted by Daylight bringt Horror-Hit zurück in die Charts. (Bildquelle: Behaviour Interactive)

In den Steam-Charts feiert ein Horror-Spiel aktuell ein beachtliches Comeback. Der beliebte Multiplayer-Hit kann sich dank eines brandneuen Halloween-Events mit zahlreichen Herausforderungen und freischaltbaren Belohnungen in die Top 10 schieben.

Pünktlich zur Halloween-Zeit begrüßt Steam den Horror-Multiplayer Dead by Daylight wieder in den Bestseller-Charts. Das beliebte Grusel-Game hat sich bis in die Top 10 herangepirscht – sicherlich spielt bei dem Comeback auch das neueste saisonale Update eine Rolle.

Dead by Daylight: Halloween-Event sorgt für Gänsehaut

Am 13. Oktober ist das aktuelle Halloween-Event Haunted by Daylight im asymmetrischen Horror-Multiplayer Dead By Daylight gestartet. Ihr könnt euch während des Events diverse Belohnungen wie verschiedene Skins und Charms für Killer wie Ghostface und Albert Wesker sowie für die Überlebenden sichern, indem ihr Herausforderungen abschließt.

Schaut euch hier den Trailer zu dem Halloween-Event Haunted by Daylight an:

Dead by Daylight: Haunted by Daylight Reveal Trailer

Unter anderem müsst ihr als Überlebende Kürbisse zertreten und könnt somit Leereenergie sammeln, die ihr in mysteriösen Dimensions-Rissen abliefern könnt, um Belohnungspunkte zu sammeln. Für die Überlebenden könnt ihr euch auf diese Weise zum Beispiel limitierte Knochenshirts verdienen, während ihr für eure Killer Waffen im Süßigkeiten-Look freischalten könnt. (Quelle: Steam)

Hier geht's zu Dead By Daylight auf Steam!

Steam-Bestseller: Survival, Shooter & Sci-Fi in den Top 10

Momentan thront das hauseigene Steam Deck in den Bestseller-Charts der PC-Plattform – dahinter bietet die Top 10 der Bestseller-Spiele allerdings ordentlich Abwechslung. Während die Online-Dauerbrenner Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive und Lost Ark die Top-Plätze unter sich ausmachen, folgen darauf FIFA 23, das Sci-Fi-Katzenabenteuer Stray sowie die Survival-Simulation Stranded: Alien Dawn. (Quelle: Steam)

Dead by Daylight macht es sich dahinter auf dem siebten Platz bequem. Falls ihr das Horror-Spiel übrigens noch nicht gezockt habt, bekommt ihr Ende Oktober dazu die perfekte Gelegenheit, denn im Rahmen des Halloween-Wochenendes könnt ihr den Multiplayer gratis zocken.

Ihr seid Fans von Dead by Daylight? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 9 weitere Horror-Multiplayer, die ihr ausprobieren solltet: