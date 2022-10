Horrorschocker auf Steam: Heute erscheint endlich das ekligste Spiel des Jahres

Scorn erscheint am 14. Oktober 2022 auf Steam und Xbox Series. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob es wirklich so wundervoll eklig sein wird. (Bildquelle: Kepler Interactive / Pixabay, StockSnap)

Wird Scorn sein Versprechen halten und euch zutiefst verstören können? Das durch die Werke des Künstlers HR Giger inspirierte Horror-Abenteuer geht nach Jahren endlich in den Release und muss jetzt der Horror-Community beweisen, dass es wirklich etwas ganz besonderes ist.

Scorn erscheint endlich am 14. Oktober 2022

Scorn schreibt eines ganz groß: Atmosphäre. Das vom Künstler HR Giger inspirierte Gruselabenteuer hat der Horror-Community bereits jahrelang bizarre und dunkle Trailer sowie Bilder geschenkt; auch Demos vom Spiel waren bereits online und ließen die Spieler einen Blick auf Scorn werfen. Jetzt erscheint Scorn am 14. Oktober 2022 – und damit beginnt auch die Stunde der Wahrheit: Wird Scorn den Erwartungen gerecht werden? Oder ist es ein zweites Agony, dessen Gameplay auch die hartnäckigsten Fans enttäuscht hat?

Macht euch selbst ein Bild von Scorn im Gameplay-Trailer:

Scorn - New Gameplay & Release Date Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Was ist Scorn und wer sollte es sich kaufen?

Scorn ist kein typisches Horrorspiel – und will genau das auch nicht sein. Ihr erwacht als teils hautlose Person in einem biotechnischen Labyrinth, das entfernt an das Alien-Universum erinnert: Alien wurde immerhin auch von den Werken von HR Giger inspiriert, ebenso wie Scorn (Das Alien-Design stammt von Giger persönlich). In der First-Person-Perspektive beginnt ihr eure Reise durch diese surreale, lebendige Welt voller pulsierender Wände und zuckender Wesen, auf die ihr treffen könnt.

Entwickler Ebb Software bezeichnet das Reich von Scorn als eigenständigen Charakter. Zwischensequenzen gibt es nicht, stattdessen wird die gesamte Geschichte über die Umgebung erzählt – und die wichtigste Gameplay-Mechanik ist deshalb sehr wahrscheinlich die Erkundung. In Scorn geht es nicht darum, so viele Monster wie möglich zu töten oder schnell von A nach B zu gelangen. Ihr müsst euch auf das Spiel einlassen, alles genau beobachten und wahrnehmen, und am besten nichts in der Welt verpassen. Mitleid wird nicht gezeigt, wenn ihr etwa ein wichtiges Objekt überseht oder einen Teil des Labyrinths ganz verpasst.

Neben dem reinen Erkunden werdet ihr auch kämpfen, schleichen und Rätsel lösen; also nein, es ist nicht nur ein Walking-Simulator. Dennoch ist auch "Shooter" das falsche Wort für Scorn – wenn ihr schnelles Action-Gameplay erwartet, könntet ihr enttäuscht werden.

Letztendlich solltet ihr euch wohl auf eine atmosphärische Horrorerfahrung einstellen, die faszinieren, ekeln und neugierig machen will. Ob Scorn das schaffen wird, erfahrt ihr am Abend des 14. Oktobers.

Könnte Scorn etwas für euch sein? Fans von Body-Horror, Rätseln, skurrilen Horrorwelten und HR Giger sollten einen Blick auf Scorn werfen. Auch Spieler, die atmosphärische Schocker mögen, könnten mit Scorn glücklich werden.

Falls ihr aber eher schnellen Horror mögt, gern klaren Quests nachgeht oder eine eindeutige Story erwartet, solltet ihr erst einmal Reviews und Gameplay abwarten, und dann schauen, ob Scorn wirklich etwas für euch ist. Letztendlich hat jeder vor anderen Dinge Angst, und jeder erwartet auch andere Dinge in Horrorspielen. Und bei Scorn ist zumindest eines klar: Dieses Spiel ist kein Mainstream. Haltet die Augen offen, wir testen Scorn gerade und werden euch bald unsere Meinung dazu wissen lassen!

Scorn erscheint am 14. Oktober 2022 für PC und Xbox Series.