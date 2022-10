Final-Fantasy-Porno läuft live im Fernsehen – Politiker sind geschockt

Eine nackte Tifa störte ein Gespräch des italienischen Senats. (Bild: Square Enix, Getty Images / shironosov, YURII ZASIMOV)

Eigentlich wollten einige Mitglieder des italienischen Senats im Fernsehen über das Thema Datentransparenz in politischen Entscheidungen diskutieren, doch während der Unterhaltung erschien plötzlich ein Final-Fantasy-Porno in der Live-Übertragung. Was war da los?

Nackte Tifa schockt Politiker

Es sollte eigentlich ein ganz normales Politikermeeting des italienischen Senats werden. Zum Thema „Datentransparenz in politischen Entscheidungen“ hatten sich hochrangige Politiker und Politikerinnen wie Maria Laura Mantovani getroffen, um darüber live auf Zoom zu reden. Auf Facebook und sogar im italienischen Fernsehen, über Senato TV, wurde das Gespräch in Echtzeit ausgestrahlt.

Für eine halbe Stunde verläuft im Zoom-Meeting alles glatt. Doch dann passiert etwas Unerwartetes: Eigentlich sollte gerade der Nobelpreisträger der Physik, Giorgio Parisi, vorgestellt werden. Doch plötzlich erscheint Tifa Lockhart aus Final Fantasy 7 auf den Präsentationsbildschirmen. Nackt und in einer sehr eindeutigen Pose wird sie knapp 30 Sekunden lang vor den Teilnehmenden und den Zuschauern ... beglückt.

Twitter-User FrancescoDonald teilt einen Screenshot vom Vorfall:

Die Politiker wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. (Bild: Twitter / FrancescoDonald)

Mantovani fällt zuerst gar nicht auf, dass etwas mit ihrer Präsentation nicht stimmt und setzt sie wie gehabt fort. Erst als jemand anfängt etwas mit „Sex“ dazwischenzurufen, pausiert sie. Es folgen knapp 30 Sekunden betretenes Schweigen – nur der Klang von Tifas Stöhnen ist zu hören, bis die Politikerin die Kontrolle über ihre Präsentation zurückerlangt.

Der Zwischenfall wurde für das Video auf Facebook zwar herausgeschnitten, mitgeschnittene Clips davon kursieren aber weiterhin im Internet und sorgen für Gelächter. (Quelle: Facebook)

Wer hinter der Aktion steckt, ist unklar. Ein Unbekannter hatte sich wohl Zutritt zum Zoom-Meeting verschafft um den Clip abzuspielen. (Quelle: Kotaku)

