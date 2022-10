Need for Speed: 7 Dinge, die Unbound besser machen muss

Der neue Look mit den Comic-Effekten springt sofort ins Auge. (Bild: Eletronic Arts)

Mit Need for Speed Unbound spendiert EA der beliebten Racing-Reihe in diesem Jahr einen weiteren Ableger. Aus diesem Grund haben wir euch auf Facebook gefragt, was Unbound besser machen muss, als Heat, Payback und die diversen Vorgänger.

Need for Speed ist (mal wieder) zurück

Racing-Fans aufgepasst! Am 2. Dezember 2022 erscheint Need for Speed Unbound, der neueste Teil der populären Rennspiel-Serie. Dann heißt es wieder: From Zero to Hero. Ihr fangt ganz unten an und erkämpft euch in knallharten Straßenrennen den Respekt eurer Konkurrenz.

Neu ist allerdings der Comic-Look im Grafitti-Style, der bereist im Vorfeld für einige Begeisterung sorgte. Zieht euch dafür am besten den Trailer rein:

Need for Speed Unbound – Offizieller Enthüllungstrailer

Die Fans sind bereits begeistert, aber wir wollten von euch auf Facebook wissen, was muss Need for Speed Unbound besser machen, als seine direkten Vorgänger. Ihr habt zahlreich geantwortet und wir haben daraus diese praktische Bilderstrecke erstellt:

Der neue Style ist Geschmackssache

Falls ihr euch jetzt übrigens denkt: „Uff. Diese bunten Comic-Effekte sind aber gar nicht mein Ding!“, dann ist eure Sorge unbegründet. Ihr könnt die knalligen Effekte nämlich auch ganz einfach ausstellen. Dazu mehr in diesem Artikel von unserem Kollegen Sanel: