spieletipp: Kostenlose CoD-Alternative überzeugt auf Steam

Shatterline weiß am Ende eines Matches die Spieler zu belohnen. (Bild: Frag Lab)

Overwatch 2 läuft immer noch nicht ganz verlässlich und bis CoD: MW2 sind es ja noch ein paar Tage hin. Was sollen Shooter-Fans wie ich also spielen? Mein Tipp heißt Shatterline, das irgendwie zwischen den beiden liegt und dort schon im Early Access vieles richtig macht. Dank Free2Play-Modell ist eure einzige Investition auch erstmal nur die Download-Zeit.

Shatterline: Eine CoD-Alternative für zwischendurch

Hinter Shatterline steckt das ukrainische Studio Frag Lab, aktuell befindet sich der Shooter im Early Access auf Steam. Konsolenversionen für Shatterline sind allerdings bereits in Planung. Das Spiel besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten. Einem klassischen PvP-Part mit den Modi Team Deathmatch, Escort, Demolition (Search & Destroy) und Conquest (Hardpoint). Komponente 2 ist der Rogue-like Koop-Modus der gegen KI-Gegner gespielt wird.

Der Gameplay-Trailer zum Early-Access-Start von Shatterline:

Shatterline - Early Access Gameplay

PvP: Hohe Geschwindigkeit und gutes Gunplay

Shatterline ist ein Shooter aus der Kategorie „Arcade“ und findet sein Setting in der postapokalyptischen Zukunft. Trotz futuristischer Waffen und Gadgets ist Shatterline nicht Sci-Fi. Zu Auswahl stehen insgesamt acht Charaktere (Operatives), die sich grundlegend ein Arsenal aus 25 Waffen teilen. Diese können aufgelevelt und mit Aufsätzen verbessert und angepasst werden. Jeder Charakter besitzt noch zwei aktive Fähigkeiten. Das können verschiedene Granaten, aktive Tarnung, kleinere Drohnen oder Medipacks sein.

Operative Brisa besitzt eine Falle und eine aktive Tarnung, ihre Ultimate ist ein Scharfschützengewehr mit extra viel Schaden. (Bild: Frag Lab)

Außerdem haben die acht Helden noch passive Fähigkeiten. Einige können besonders hoch klettern, andere können extra schnell sprinten oder schneller Verbündete wiederbeleben. Obwohl Shatterline ein Hero-Shooter ist, presst euch das Spiel nicht so strikt in eine Rolle. Jeder Charakter hat noch eine Ultimate, die sehr hohes Kill-Potenzial hat. Ihr Einsatz ist aber zeitlich stark begrenzt.

Das Tempo ist extrem schnell. Die TTK ist hoch und durch die weiten, aber schnellen Slides rasen die Spieler nur so über die Map. Das Gunplay kann ebenfalls überzeugen, Bewegung und Zielen gehen leicht von der Hand, was gut zum hohen Tempo passt. Die Maps haben für die Sechser-Teams genau die richtige Größe und bieten ausreichend Deckung und Routen zum Flankieren. Die Architektur übertreibt es nicht mit dem vertikalen Design und ihr könne gut den Überblick behalten.

PvE: Dank Rouge-like Elementen ein gelungener Koop-Modus

In den sogennanten Expeditions geht es in Dreier-Teams auf eine ziemlich große Map. Dort müsst ihr bis zu vier Aufgaben erledigen, ihr könnt euch aber nach jeder abgeschlossenen Aufgabe ausfliegen lassen. Die Aufgaben sind zufällig wie auch euer Einsteigspunkt auf der Map. Mal müsst ihr einen Boss besiegen, mal eine Reihe von Proben sammeln oder einige Dateien in einem Datenzentrum sichern. Sowohl eine fiese Alienrasse als auch eine menschliche KI-Fraktion versuchen euch das Leben schwer zu machen.

Ihr könnt insgesamt 25 Waffen in Shatterline freischalten. (Bild: Frag Lab)

Ihr startet den PvE-Modus zwar mit einem der acht Charaktere, aber Waffen und euren zwe Fähigkeiten müsst ihr erst über meist bewachte Container einsammeln. In diesen Containern finden sich auch andere passive Fähigkeiten für euren Charakter. Ihr könnt bei jedem Container immer nur zwischen zwei zufälligen Dingen wählen. Wie bei Rogue-Likes üblich, gibt es keine Belohnungen, wenn das Team es nicht bis zum Ende schafft.

Ihr wollt noch mehr Rogue-Likes? Kein Problem:

Fazit

Falls ihr wie ich gerade nach einem schnellen Shooter für zwischendurch sucht, ist Shatterline einen Blick wert. Das schnelle Gameplay macht wirklich Spaß und im PvP kann ich gut für ein paar Runden den Adrenalinspiegel hochtreiben. Im PvE sorgen die vielen Zufallsfaktoren für viel Abwechslung, der Map selbst fehlt es noch an ein paar Details. Gerade die Vegetation ist doch recht spärlich.

Was mir besonders gut gefällt, ist das Gefühl, Fortschritt beim Spielen zu machen. Nach jeder Runde gibt es XP, ich erhalte Medaillen und komme bei den täglichen und wöchentlichen Aufgaben weiter. Ich level die Waffen und Charaktere auf und mache immer kleine, aber spürbare Schritte nach vorne. Die XP gehen natürlich in einen Battle Pass, den es für 10 Euro auch in einer Premium-Variante gibt. Dort konnte ich aber nichts entdecken, was mir irgendeinen Vorteil im Spiel verschaffen könnte. Alle relevanten Inhalte sind verfügbar beziehungsweise müssen freigespielt werden.