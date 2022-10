Disney Dreamlight Valley: Fans können neues Update kaum erwarten – aus gutem Grund

Disney Dreamlight Valley. Fans freuen sich auf das erste Update. (Bildquelle: Gameloft)

Die Ankündigung des ersten Content-Updates für Disney Dreamlight Valley hat Fans in helle Aufregung versetzt: Ein legendärer Disney-Charakter steht als Neuzugang fest und die Community kann es kaum noch erwarten, ihn im Spiel willkommen zu heißen.

Das erste Content-Update für Disney Dreamlight Valley steht vor der Tür – und Fans können es kaum noch erwarten, denn das Update wird unter anderem den legendären Bösewicht aus Der König der Löwen, Scar, ins Spiel bringen.

Disney Dreamlight Valley: Erstes Update kommt noch im Oktober

Publisher Gameloft hat in einem Tweet bekannt gegeben, dass Fans der Lebenssimulation am 19. Oktober das erste Content-Update erwarten dürfen – und sich über einen spektakulären Neuzugang freuen können. Scar aus Der König der Löwen wird endlich seinen großen Auftritt im Spiel bekommen. In einem Interview mit Polygon haben die Entwickler angedeutet, dass Scar ein chaotisches Element im Spiel darstellen wird – wie sich das genau äußern wird, wurde aber nicht verraten (Quelle: Polygon)

Während der Tweet Scar in den Mittelpunkt stellt, sind auch Wall-E und Ursula aus Arielle zu sehen – beide Charaktere sind allerdings bereits im Spiel enthalten. Neben dem König-der-Löwen-Bösewicht wird das Update übrigens auch einen neuen Sternenpfad-Battle-Pass beinhalten.

Reddit-Community freut sich auf Disney-Legende

Obwohl sich Disney Dreamlight Valley noch im Early-Access-Stadium befindet, hat es sich bereits zu einem der Gaming-Überraschungserfolge des Jahres aufgeschwungen – und die überwältigende Vorfreude der Community auf das neue Update zeigt, dass sich dies in näherer Zukunft auch nicht ändern wird. Auch wenn manche Fans die Entwickler zusätzlich daran erinnern wollen, dass es noch zahlreiche Bugs gibt, die entfernt werden müssen.

„Yay Scar! So aufgeregt und hoffentlich bekommen wir auch noch Simba dazu. (…)“ ( Reddit-User Darkwing_Dork )

) „Ich freue mich so auf Scar! Jetzt brauche ich nur noch Hades und dann hab ich alle meine frechen Lieblingsbösewichte im Spiel.“ ( Reddit-User TheAngryNaterpillar )

) „Ich hoffe, wir bekommen nicht nur Scar. Ich will unbedingt ein bisschen Halloween-Kram. Und naja... Bug-Fixes, natürlich.“ (Reddit-User AstorReinhardt)

