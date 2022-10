Nvidia lässt eure Grafikkarte endlich Vollgas geben – nur leider viel zu spät

Keine Mining-Bremse mehr für RTX-3000-Grafikkarten von Nvidia. (Symbolbild: spieletipps)

Um die RTX-Grafikkarten für Miner unattraktiv zu machen, führte Nvidia vor geraumer Zeit einen sogenannten Hashrate-Limiter für die aktuellen Modelle ein. Jetzt endlich wurde die Handbremse gelöst. Nur leider viel zu spät. Denn GPU-Mining ist quasi tot.

Mining-Bremse endlich passé: Nvidia hebt das Limit für RTX-Karten auf

Anfang des letzten Jahres war die Grafikkarten-Krise noch in vollem Gange. Fast alle Modelle, egal ob Nvidia oder AMD, waren konsequent ausverkauft – und das hatte gute Gründe. Kryptowährungen wie Ethereum boomten zu dieser Zeit so richtig und konnten mit den neuen Grafikkarten problemlos geschürft werden, um sich ordentlich was dazu zuverdienen.

Um den Minern einen Riegel vorzuschieben, setzte Nvidia ab diesem Zeitpunkt auf sogenannte LHR(Low Hashrate)-Modelle der eigenen Grafikkarten (Quelle: GIGA). Deren Mining-Leistung wurde abgeriegelt, sodass sich der Betrieb zum Schürfen von Kryptowährungen weniger lohnte. Für Privatanwender war das jedoch keine gute Nachricht. Schließlich wurde ihre GPU durch die Maßnahme ausgebremst, wenn auch nicht in Spielen.

Nach etwas mehr als anderthalb Jahren hat Nvidia die Mining-Bremse nun jedoch anscheinend mit einem Treiber-Update deaktiviert, die dem aufmerksamen Miner Timbers007 auf Reddit auffiel:

Auch andere Miner bestätigten die Vermutung von Timbers007. Sie konnten ebenfalls feststellen, dass sich die Mining-Leistung ihrer Karten nach dem letzten Treiber-Update 522.25 signifikant erhöht hat.

Zu spät, um von den schnellen Nvidia-Grafikkarten zu profitieren

Also können Nutzer von Nvidia-Karten jetzt endlich ihre Karten zum Minen nutzen, um den teuren Kaufpreis wieder reinzuholen? Nicht wirklich. Einerseits sind die Stromkosten hierzulande in den letzten Monaten mitunter exorbitant in die Höhe geschossen, sodass sich jede zusätzlich verbrauchte Kilowattstunde auch auf dem Konto bemerkbar macht.

Der entscheidende Grund ist jedoch ein anderer: Etherum stellte Mitte September seinen Algorithmus von Proof-of-work zu Proof-of-stake um, sodass die zusätzliche Hardware-Power durch die Abschaffung des Mining-Limiters keinen Vorteil mehr bietet (Quelle: Ethereum.org).

Immerhin: Die Umstellung hat auch Vorteile. Der Energieverbrauch sinkt dadurch dramatisch. Mehr Infos im Video:

Das Minen anderer Kryptowährungen, die immer noch auf Proof-of-stake setzen, ist hingegen weitestgehend unrentabel.

Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Nvidia die Sperre mit dem jüngsten Treiber-Update hat fallen lassen. Besitzer einer aktuellen Nvidia-RTX-3000-Grafikkarte können sich nun also freuen, dass sie endlich nicht mehr mit angezogener Handbremse fahren, nur kommen sie trotz der höheren Geschwindigkeit nicht schneller ans Ziel.