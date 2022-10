Dieses PlayStation-Spiel war ein Fehler – und hat zu Recht keine Fortsetzung verdient

Days Gone: Offizieller PC-Features-Trailer

Sonys exklusives Spieleportfolio ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und räumt zudem eine Glanzwertung nach der anderen ab. Kein Wunder also, dass sich der japanische Konsolenhersteller mit seinen hauseigenen Games brüstet. Doch in jeder Herde befindet sich auch ein schwarzes Schaf – und in Sonys Fall ist es Days Gone. Ein Kommentar.

Ich habe sie alle gespielt: von Uncharted bis Horizon, von God of War bis Ghost of Tsushima. Ich liebe die meisten PlayStation-Spiele, missfallen haben mir sehr wenige, aber verabscheuen tue ich nur eines: Days Gone. Das PS4-Spiel macht nämlich so gut wie nichts richtig. Und ich weiß: das Open-World-Abenteuer von Bend Studio hat seine Fangemeinde – und ich frage mich: Wie kann das sein?

Days Gone ist überambitioniert

Das Survival-Spiel plagen viele Geister: kein fließender Übergang zwischen Cutscene und Gameplay, klobige Steuerung, mittelmäßiges Gunplay. Ihr könnt nicht einmal aus der Hüfte feuern, dabei wäre das bei den Zombie-Horden praktisch. Das alles signalisiert: Hier handelt es sich nicht um den gewohnten Big-Budget-Blockbuster – auch wenn Days Gone versucht, genau das zu sein.

Auf den ersten Blick eine ordentliche Open World. Doch der Schein trügt. Bild: spieletipps

Hinter dem Spiel steckt ein Team, mit nicht ganz so viel Erfahrung wie andere PlayStation Studios. Bend Studio hat lange Zeit nur Spiele zu bereits etablierten Marken für Sonys Handheld-Konsolen entwickelt. Days Gone, ein Game dieser Größenordnung, war ein Wagnis für ein auf diesem Sektor unerfahrenes Studio.

Dass das Open-World-Spiel technisch nicht ganz auf der Höhe war, ist halb so schlimm. Auch die mittelmäßige Steuerung kann ich verzeihen. Mein größtes Problem mit dem Spiel ist jedoch ein ganz anderes.

Days Gone zieht sich wie ein Kaugummi

Days Gone ist Martin Scorseses The Irishman der Videospiele – es findet einfach kein Ende. Die Story ist über sehr weite Strecken belanglos und nimmt erst nach etwa 30 Stunden Fahrt auf. Und das Verrückte ist: Gegen Ende fühlt sich die Story irgendwie trotzdem gehetzt an. Days Gone findet keine Balance und kam mir schlicht und ergreifend wie Zeitverschwendung vor. Das Schlimmste, was einem Spiel eigentlich passieren kann.

anti-spieletipp: Days Gone war anstrengend. (Bild: spieletipps)

Das Open-World-Spiel teilt seine Geschichte in mehrere Questreihen auf: Finde Hinweise über deine vermeintlich tote Frau, pflege deinen verletzten Freund, muntere deinen geheilten Kumpel auf. Beschütze ein Mädchen, dass du gar nicht kennst, erledige Aufgaben für dieses und jenes Camp, hilf Person X, stell dich gut mit Person Y … Es gibt über 20 Missionreihen, die sich aus mehreren Missionen zusammensetzen. Wirklich interessant ist jedoch nur eine Handvoll der Questreihen.

Aber was mich am meisten ärgert: Ich möchte nicht nach über 20 Stunden Spielzeit einen Welpen suchen gehen, um meinen Kumpel aufzuheitern. Und ich möchte auch nicht nach über 40 Stunden Spielzeit einer Person aus der Patsche helfen, mit der ich zu Beginn des Spiels zwei, drei Worte ausgetauscht habe. Days Gone verliert ständig seinen Fokus und darunter leidet das Pacing.

Ja, ihr müsst all diese Missionen machen

Es ist, als würde ich Naruto gucken: Es gibt so. Viele. Füllerquests. Wären es wenigstens optionale Nebenmissionen, hätte das dem Pacing enorm geholfen. Aber wäre Days Gone dann ein gutes Spiel? Nein, denn was bleibt, ist das oftmals langweilige Questdesign.

Da lässt Deacon den Blick sinken. Das Quest-Design lässt stark zu wünschen übrig. Bild: spieletipps

Beispiel: In der Missionsreihe „Die Suche nach Nero“ müsst ihr ein Forschungsteam heimlich verfolgen und die Gespräche aufzeichnen. Dabei dürft ihr nicht von den bewaffneten Nero-Soldaten gesehen werden. Es ist schon lustig: Obwohl ihr ganze Zombie-Horden niedermetzeln könnt, scheint ihr bei diesen Leuten nichts ausrichten zu können.

Und weil das Belauschen so viel Spaß macht, dürft ihr das in mehreren Missionen wiederholen. Was in anderen Spielen monotone Nebenaufgaben sind, ist in Days Gone eine von vielen Hauptmissionsreihen.

Und dann ist da noch das Problem mit Deacon

Bend Studio wollte offensichtlich eine Figur schreiben, die Joel aus The Last of Us ähnelt, einem Menschen, der viel durchgemacht hat und dies verdrängen will – nur leider geht das nicht auf. Das Writing versagt und ich war nicht selten dazu geneigt, Cutscenes komplett zu überspringen.

Denn die Hauptfigur Deacon verhält sich selten so, wie ich es erwarten würde. Auf mich hat er gar leicht autistische Züge, aber im Spiel fällt das niemandem auf. Die Interaktionen mit anderen Personen sind unnatürlich und unglaubhaft – und leider oft uninteressant. Schräge Selbstgespräche führt Deacon natürlich auch und die sind nicht selten so cringe wie das Wort selbst.

"Friss Staub!" Protagonist Deacon ist kein gutes Beispiel für einen interessant ausgearbeiteten Charakter. Bild: spieletipps

Days Gone hat zu Recht keine Fortsetzung verdient

Wir ihr seht, finde ich nur schwer positive Worte für dieses Spiel. Und doch kann ich den Wunsch nach einer Fortsetzung verstehen. Days Gone endet nämlich nicht mit seinem Abspann, sondern hält noch einen fiesen Cliffhanger bereit. Fans wollen Antworten, schon klar, aber kann man die zahlreichen Schwächen einfach so ignorieren, weil die Story zum Schluss etwas interessanter wird? Kann das allein die etlichen qualvollen Spielstunden davor entschuldigen?

Mir reicht das jedenfalls nicht für eine zweite Chance. Und das dachte sich wohl auch Sony, als sie einer Fortsetzung eine Absage erteilt haben – zu Recht. Denn nach all dem Frust muss ich sagen: Days Gone hat keine Fortsetzung verdient.