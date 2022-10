Zum Streamen gezwungen: Twitch-Star Amouranth bricht in Tränen aus

Amouranths Ehemann scheint sie schamlos auszunutzen und emotional zu misshandeln. (Bild: Twitch – Amouranth)

Amouranth ist am Boden zerstört. In einem Livestream offenbart die junge Twitch-Streamerin, dass sie einen Ehemann hat, der sie emotional misshandelt und ausnutzt. Nach einem Anruf von ihm bricht sie in Tränen aus und scheint total aufgelöst zu sein.

ACHTUNG, Triggerwarnung:

In diesem Beitrag wird emotionale Misshandlung und Ausbeutung thematisiert. Einige der Clips im Artikel können auf Leser:innen verstörend wirken.

Amouranth weint im Stream – spricht von misshandelndem Ehemann

Amouranth gehört zu den erfolgreichsten Streamerinnen auf der Live-Plattform Twitch. Nun hat die Erfolgsstory jedoch eine tragische Wendung genommen. In einem ihrer letzten Livestreams wird sie plötzlich von ihren Ehemann angerufen, den sie bis dahin geheim gehalten hatte. Dieser schreit sie an, beleidigt sie und möchte, dass sie sofort das Haus verlässt.

Amouranth kommt der Forderung jedoch nicht nach, da die 28-Jährige Angst um ihre Hunde hat:

„Weißt du was? Ich sollte wirklich nicht das Haus verlassen. Meine Hunde sind hier.“

Kurz danach wird sie erneut von dem Anrufer angeschrien und als Lügnerin bezeichnet, was sie so sehr mitnimmt, dass sie plötzlich in Tränen ausbricht.

Erst etwas später wird klar, wie toxisch die Beziehung der beiden anscheinend wirklich ist. Amouranth offenbart, dass ihr Ehemann sie dazu gezwungen hat, ihren Zuschauern im Stream zu erzählen, dass sie single ist, weil dass das „Business-Modell ruinieren würde und die richtige Zeit dafür noch nicht gekommen sei“.

Dazu kommt, dass er sie anscheinend auch dazu gezwungen hat, sich während der Hot-Tub-Meta auf Twitch „dem Grind zu widmen“, also etliche Stunden zu streamen, weil es „eine gute finanzielle Gelegenheit für sie sei“.

Amouranths Ehemann droht, ihr Vermögen zu verprassen

Doch das scheint tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Später zeigt sie auch noch den vermutlichen Chatverlauf mit ihrem Ehemann, der klar macht, dass er absolut keinen Respekt für sie zu haben scheint und sie lediglich ausbeutet – sowohl finanziell aus auch emotional.

Amouranth fährt fort und erklärt, dass er ihr zudem damit drohte, ihr den Großteil ihres Vermögens abzuknöpfen und ihr lediglich eine Million zu lassen, während er den Rest in Krypto steckt.

Das größte Problem an der Sache: Alle Accounts scheinen über ihren Ehemann zu laufen, das gleiche gilt für die Codefreigabe der Zwei-Faktor-Authentisierung. Mit anderen Worten: Ihr Ehemann hat sie in der Hand.