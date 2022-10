Skyrim: Bärtige Greise sind die härtesten Bosse im Spiel

Mit manchen Senioren solltet ihr euch einfach nicht anlegen. (Bild: Bethesda & GettyImages/Deagreez)

Die Graubärte in Skyrim mögen schon etwas betagt sein, aber schwach sind sie deswegen noch lange nicht: Das musste jetzt ein NPC lernen, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Schaut euch den gefeierten Clip weiter unten an.

Skyrim: Bandit ist zur falschen Zeit am falschen Ort

Die Graubärte von Hoch-Hrothgar erfüllen eine wichtige Aufgabe in The Elder Scrolls 5: Skyrim. Auf ihrem eisigen Berg warten sie auf das nächste Drachenblut, um es in der Macht der Drachenschreie zu unterrichten. Der Reddit-User AWU_Hades zeigt jetzt, dass die alten Herren mit unwürdigen Außenseitern kurzen Prozess machen.

Das Drachenblut ist gerade dabei, den Drachenschrei Wirbelwindsprint zu trainieren, als ein einsamer Streiter des Boethia-Kults auftaucht. Die feindseligen Kultisten lauern dem Spieler immer wieder auf seinen Reisen auf. Diesmal muss er jedoch keinen Finger rühren. Die Graubärte haben keine Zeit, noch ein zweites Drachenblut zu trainieren und gehen sofort zum schonungslosen Angriff über.

Skyrim: Graubärte sind böse Boxer

Zunächst schwächen die alten Männer den Kultisten mit einigen Drachenschreien. Die bärtigen Senioren sind jedoch nicht allein auf ihre Stimme angewiesen. Im Nahkampf umringen sie den Eindringling und prügeln auf ihn ein. Im Titel des Videos bestätigt der User, dass er auf diese Weise umhergeschleudert wurde, bis er besiegt war. Auch die User in den Kommentaren feiern die Graubärte. Vor allem der Anblick von drei alten Männer, die zu dritt auf ihren Gegner einschlagen, sorgt für Belustigung.

Auch im echten Leben ist Skyrim ein tolles Spiel für Senioren. Ein 88-Jähriger hat sich sogar extra eine PlayStation 4 gekauft, um das Rollenspiel zocken zu können. In unserer News könnt ihr die ganze herzerwärmende Geschichte lesen.

