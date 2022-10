Minecraft Update 1.20: Fans entdecken versteckten Block, der allen entgangen ist

(Bild: YouTube – Minecraft / Pixabay – TukTukDesign)

Im Rahmen der Minecraft Live wurde unter anderem das 1.20-Update für das Hauptspiel angekündigt. Zahlreiche Neuerungen werden ihren Weg dank der Aktualisierung ihren Weg ins Spiel finden. Doch ein ganz besonderer Stein, der kurz im Livestream zu sehen war, wird höchstwahrscheinlich nicht Teil davon sein.

Achtel-Block in Minecraft? Fans beweisen ein besonders gutes Auge

Mit dem Update 1.20 sollen 2023 zahlreiche Neuerung in Minecraft Einzug erhalten, darunter etwa ein neuer Mob namens Sniffer, zahlreiche Blöcke, die auf Bambus basieren und noch viel mehr. Die ersten Änderungen sollten Fans in einigen Tagen via Snapshot-Update ausprobieren dürfen.

Einem aufmerksamen Fan ist jedoch noch ein weiteres Detail im Livestream ins Auge gesprungen: ein Achtel-Block. Dieser konnte nicht direkt im Spiel sondern nur auf der Bühne erspäht werden, auf der die Moderatoren während des Livestreams Platz nahmen. Diese bestand – zumindest, wenn man die Regeln des Spiels anwendet – aus halben Bruchstein-Blöcken, sogenannten Stufen.

Am Ende der Bühne gab es jedoch eine kleine Treppenstufe, die demnach ein Viertel der Höhe und die Hälfte der Länge eines normalen Blockes haben müsste – also ein Achtel-Block:

Reddit-Nutzer LEGOKAI konnte mit seiner Entdeckung bereits über 1.000 Upvotes einsammeln, zudem gibt es knapp 90 Kommentare unter dem Thread. Für die Spieler ist klar: Hierbei handelt es sich nicht wirklich um ein Easter Egg oder eine Anspielung der Entwickler, die eine Einführung des Viertel-Blocks nahelegt.

Die Fans wissen aus, dass es sich um eine simple Sicherheitsmaßnahme handelt, um die Moderatoren vor einem Unfall zu schützen und den Abstieg von der Bühne zu erleichtern – dennoch eine witzige Story.

Die komplette Präsentation des neuen Updates könnt ihr euch hier im Video angucken:

Minecraft Live 2022: Minecraft 1.20 Update

Das steckt in Minecraft 1.20

Doch was kommt nun wirklich alles mit dem neuen Minecraft-Update ins Spiel? Ein paar der Änderungen haben wir zwar oben bereits genannt, hier aber die detaillierte und übersichtliche Aufschlüsselung aller angestrebten Änderungen:

7 neue Standard-Skins

Hängeschilder (können aus jedem Holz hergestellt werden, 3 unterschiedliche Arten zum Aufhängen)

(können aus jedem Holz hergestellt werden, 3 unterschiedliche Arten zum Aufhängen) Bambus kann jetzt für eine Vielzahl neuer Blöcke verwendet werden (Tür, Stufe, Knopf, Zaun, Schild, etc.) – agiert quasi wie klassisches Holz, kann aber auch zum Bauen eines Floßes verwendet werden.

(Tür, Stufe, Knopf, Zaun, Schild, etc.) – agiert quasi wie klassisches Holz, kann aber auch zum Bauen eines Floßes verwendet werden. Funktionale Bücherregale (Es können tatsächlich Bücher darin gelagert werden. Zudem können die Regale mit Redstone verbunden werden, um etwa Geheimgänge zu öffnen, wenn man am richtigen Buch zieht.)

(Es können tatsächlich Bücher darin gelagert werden. Zudem können die Regale mit Redstone verbunden werden, um etwa Geheimgänge zu öffnen, wenn man am richtigen Buch zieht.) Kamele

Wir drücken mal die Daumen, dass die Entwickler sich bald auch euren Wünschen annehmen:

In wenigen Tagen soll bereits das Snapshot-Update online gehen, in dem die neuen Inhalte enthalten sind. Weitere Features sollen im Laufe des Jahres folgen. Der finale Release wird wahrscheinlich dennoch erst 2023 erfolgen.