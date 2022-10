Wie Disney Dreamlight Valley: 13 Farming-Alternativen, die perfekt zum Entspannen sind

Holt euch eine Decke, einen Tee und zündet eine Kerze an – es ist an der Zeit, sich zu entspannen. (Bildquelle: Humble Games / Pixabay, Pexels)

Jeder mag andere Dinge in Farming-Spielen, aber die beliebtesten unter ihnen schaffen vor allen Dinge eines: Dass ihr euch gebraucht und geschätzt fühlt, dass ihr die Arbeit gern tut, dass ihr langsam aber stetig euer Imperium an Gemüse oder süßen Tierchen aufbaut und nebenbei noch anderen NPCs oder gleich einem ganzen Dorf aus der Patsche helft. Wir stellen euch die besten bekannten, unbekannten und vor Kurzem erschienenen Farming-Spiele vor, die jede Menge Potential haben, euer neues Lieblingsspiel zu werden.

Wenn ihr Disney Dreamlight Valley, Animal Crossing und Stardew Valley schon durch habt ...

– Dann gibt es immer noch tausend andere Farming-Alternativen, die euch glücklich machen könnten! Aber welche von denen sind wirklich gut? Welche lohnen sich? Und gibt es neue Spiele, die gerade erst erschienen sind und die ihr vielleicht noch gar nicht kennt?

Wir haben das Internet nach den besten (und entspannendsten) Farming-Spielen durchforstet und nicht nur reine Farming-Sims ins Sortiment genommen, sondern auch das eine oder andere Nischenspiel im Genre, welches mit interessanten Twists arbeitet. Stardew Valley haben wir nicht erwähnt, weil es jeder kennen sollte, und bei Animal Crossing haben wir uns kurz gehalten – weil es Disney Dreamlight Valley einfach verdammt ähnlich ist.

Alle anderen Spiele in unserem Artikel sind aber lange nicht so bekannt. Vielleicht findet ihr ja euer nächstes Lieblingsspiel? Schaut in den Artikel hinein:

Vielversprechende Farming-Sim, die noch nicht erschienen ist

Im Moment sprießen etliche neue Farming-Sims aus dem Boden, und an vielen wird gerade auch gewerkelt. Weil wir im Artikel oben nur Spiele erwähnt haben, die bereits erschienen sind (manche nur im Early Access), möchten wir hier noch ein anderes Spiel erwähnen, das einfach zu gut aussieht, um es auszulassen.

Reka sieht nämlich wirklich verdammt gut aus: Mit seiner realistischen Grafik ist es nahezu einzigartig im Farming-Genre, aber das durchaus im positiven Sinn. Ihr spielt die Hexe Reka, welche auf ihrem wandernden Hexenhaus durch Mitteleuropa reist, Aufträge von Menschen annimmt und Tränke für sie braut. Dabei durchforstet ihr atmosphärische Sümpfe und Wälder nach den entsprechenden Zutaten – und könnt auch euer Hexenhaus ausbauen und anpassen.

Schaut in den Trailer!

Reka: Teaser-Trailer

Bis jetzt ist es noch nicht bekannt, wann genau Reka das Licht der Welt erblicken wird. Welche sind eure liebsten Farming-Spiele? Schreibt es uns in den Kommentaren auf Facebook!