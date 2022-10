Aus dem Harry-Potter-Universum: Bestellt Hogwarts Legacy vor und sichert euch DLCs & Outfits

Hogwarts Legacy erscheint am 7. Februar 2023 für PlayStation, Xbox und PC. Später auch für die Nintendo Switch. (Bildquelle: Warner Bros.)

Hogwarts Legacy gehört zu den meisterwarteten Spielen, seit es im September 2020 auf dem PlayStation-5-Showcase angekündigt wurde. Nach mehrmaligem Verschieben des Erscheinungsdatums kann das Spiel nun aber endlich vorbestellt werden und erscheint für die meisten Konsolen und den PC am 7. Februar 2023.

Hogwarts Legacy erscheint am 23. Februar für PlayStation, Xbox und PC

Ein Spiel aus der allseits beliebten Harry-Potter-Welt ohne Harry Potter. Kann das klappen? Seit 1997 begleitete der kleine Zaubererjunge zwar viele Gamer durch ihre Kindheit, allerdings ist die magische Welt rund um Hogwarts teilweise auf sich alleine gestellt genau so spannend, wie die Geschichte des Jungen, der überlebte. Kein Wunder also, dass die meisten Millennials und Gen Z'ler wissen, in welches Haus sie gehören, welchen Patronus sie hätten oder vielleicht sogar schon mal Quidditch gespielt haben.

Nun kann das, zumindest virtuell, wahr werden und ihr könnt euch in Hogwarts in Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff oder Slytherin einsortieren lassen, zaubern lernen, auf Thestralen und Hippogreifen reiten und im verbotenen Wald allerlei Abenteuer erleben. Wer braucht bei all dem Spielspaß noch Harry, Hermine und Ron als Protagonisten? Deswegen freut sich die Community umso mehr, dass Hogwarts Legacy am 23. Februar für die PlayStation, die Xbox und den PC erscheint und endlich vorbestellt werden kann. Nintendo-Switch-Besitzer müssen sich leider etwas länger gedulden, da erscheint das Spiel laut Amazon erst am 31. Dezember 2023 – dabei handelt es sich aber wohl um einen Platzhalter-Termin.

Bestellt Hogwarts Legacy vor und sichert euch viele Vorbesteller-Boni

Der verbotene Wald scheint einige Überraschungen auf Lager zu haben. (Bildquelle: Warner Bros.)

Wenn ihr euch Hogwarts Legacy vorbestellen wollt, merkt ihr schnell, dass es viele unterschiedliche Versionen und Preise gibt – sogar für dieselben Konsolen. Alle haben etwas mehr oder weniger Vorbesteller-Boni mit an Bord. Die Sammler-Edition verfügt sogar über einen schwebenden Zauberstab in Originalgröße und ein Steelcase und kann in einigen Shops auch noch vorbestellt werden. Wir haben uns die unterschiedlichen Versionen etwas genauer angesehen und verraten euch, welche DLC-Inhalte es gibt.

Den Gameplay-Trailer zu Hogwarts Legacy könnt ihr euch hier ansehen:

Hogwarts Legacy | Ausführliche Gameplay-Präsentation des Open-World-Spiels

Kein Harry Potter, aber dieselbe Welt: Hogwarts Legacy

Reitet auf Hippogreifen durch die Lüfte. (Bildquelle: Warner Bros.)

Bei Hogwarts Legacy handelt es sich um ein Open-World-Action-Rollenspiel, das in der Welt der Harry-Potter-Bücher spielt. Ihr spielt dabei einen unbekannten Schüler oder Schülerin, die eine besondere Fähigkeit besitzt und die Zaubererwelt vor dunklen Mächten retten kann. Ob und wie ihr diese Fähigkeiten einsetzt, bleibt wohl euch überlassen.

Erkundet nebenbei Hogwarts, Hogsmeade und den verbotenen Wald. Erlernt Zaubersprüche, braut Zaubertränke, züchtet Pflanzen und kümmert euch um fantastische Tierwesen. Auch Beziehungen zu anderen können nach euren Vorstellungen und Wünschen aufgebaut werden. Sims meets Hogwarts also – klingt vielversprechend.

Zum Spiel auf Amazon

Seit dem Erscheinen des ersten Buches gab es viele Spiele-Adaptionen rund um Harry Potter und seine Freunde. Welche Top und welche eher Flop sind, zeigen wir euch hier: