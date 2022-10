HandOfBlood will, dass ihr euch Kartoffel-Spiel für 5 Euro auf Steam kauft

Brotato – Early-Access-Trailer

Steam hat einen neuen preiswerten Bestseller: Brotato. Das Arena-Shoot’em-Up mit Roguelike-Elementen geht gerade richtig durch die Decke. Auch YouTuber HandOfBlood hat am neuen Spiel Gefallen gefunden und möchte, dass ihr alle die 5 Euro in die Hand nehmt, um es euch auf zu kaufen. Gameplay geht es im Trailer oben zu sehen.

Brotato: HoB liebt neues Steam-Spiel

Anfang 2022 löste das Action-Roguelike Vampire Survivors ganz plötzlich eine echte Hype-Welle aus. Das reduzierte Spiel im Pixel-Look fesselte Tausende Spieler gleichzeitig an den Bildschirm und schwang sich blitzschnell zu einem echten Steam-Topseller auf.

Zahlreiche Klone folgten, doch keiner konnte an den Erfolg des Originals anknüpfen. Doch das könnte sich jetzt eventuell ändern. Ein Blick in die aktuellen Charts offenbart, dass gerade ein weiterer Genre-Ableger bei Steam sehr gefragt ist: Brotato.

Brotato af Steam anschauen

Auf Platz 7 macht es sich das 2D-Action-Game gerade bequem (Quelle: Steam) – und das dürfte wahrscheinlich auch HandOfBlood geschuldet sein. Im Titel seines neuen Gameplay-Videos zu Brotato fordert der erfolgreiche YouTuber seine Fans dazu auf, sich das Spiel ebenfalls zu kaufen:

Was ist Brotato für ein Spiel?

In Brotato müsst ihr euch als lebendige Kartoffel gegen eine nicht enden wollende Horde von anstürmenden Monster und Aliens verteidigen – und das mit massig Waffengewalt. Ihr bewegt euch dafür in einer 2D-Arena hin und her, versucht den Gegnern auszuweichen und sie dabei umzuballern. Bis zu 6 Waffen könnt ihr gleichzeitig tragen und abfeuern.

Eure Widersacher lassen nach ihrem Tod Erfahrungspunkte und Materialien fallen. Erstere braucht ihr für Level-Ups. Die Materialien könnt ihr hingegen nutzen, um euch beim Händler praktische Items zu besorgen.

So werdet ihr nach und nach immer stärker und tödlicher, müsst euch jedoch auch Runde für Runde mächtigeren und vor allem mehr Gegnern stellen. Für Abwechslung sorgt das große Waffenarsenal und die unterschiedlichen Spielfiguren, die allesamt eigene Vor- und Nachteile bieten.

Zum aktuellen Zeitpunkt haben rund 4.000 Steam-Spieler eine Rezension abgegeben, 95 Prozent davon empfehlen den Steam-Neuling weiter. Das Spiel wird also äußerst positiv bewertet – auch wenn es sich noch im Eary Access befindet.