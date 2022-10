Sony, nein, einfach nein: Ihr wollt wie viel für den neuen PS5-Controller?

Der neue PS5 DualSense Edge kostet euch ein halbes Vermögen. (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Sony will 240 Euro für seinen neuen PS5-Controller haben. Nein, ich habe mich nicht verschrieben, noch in der Kommastelle vertan. Zweihundertvierzig Euro! Das schicke Stück Plastik beherrscht zwar ein paar praktische neue Tricks, den Preis rechtfertigt das meiner Meinung nach aber auf keinen Fall.

Ein Kommentar von Robert Kohlick.

Das ist Sonys neuer PS5 DualSense Edge

Es war nur eine Frage der Zeit bis Sony mit seiner eigenen Elite-Version des PS5-Controllers um die Ecke kommt. Microsoft hat es bei der Xbox bereits vor Jahren vorgemacht und damit große Erfolge feiern können – jetzt zieht Sony mit dem PS5 DualSense Edge nach.

Eines muss man ihnen lassen: Der Controller sieht echt gut aus. Und nicht nur das: Er bietet auch einige praktische neue Funktionen, die ihr euch im Trailer angucken könnt.

PS5 DualSense Edge – Features-Trailer

Was Sony euch darin jedoch verheimlicht, ist der Preis. Stolze 239,99 Euro wird man zum Verkaufsstart am 26. Januar 2023 aufrufen – Vorbestellungen werden ab dem 25. Oktober 2022 direkt über die PlayStation-Webseite entgegengenommen (Quelle: PlayStation Blog).

Der neue PS5-Controller ist einfach zu teuer

Ganz ehrlich? Ich hoffe inständig, dass Sony auf den Dingern sitzen bleibt. Lasst euch das doch mal durch den Kopf gehen: Für 240 Euro könnt ihr euch auch eine Nintendo Switch oder Xbox Series S kaufen, wenn sie gerade im Angebot sind. Das sind vollständige Konsolen, inklusive einem – im Falle der Switch sogar zwei – Controllern! Und wem das als Vergleich noch nicht ausreicht: Das sind 40 Döner!

Keine Frage, der PS5 DualSense Edge hat seine Daseinsberechtigung. Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten, mehr Modularität, Optionen zur Feinjustierung – das Ding ist ein feines Stückchen Hardware und Qualität hat seinen Preis – das steht nicht zur Debatte. Aber das ist der Xbox Series Elite Wireless Controller 2 auch. Und der kostet aktuell nur etwa 148 Euro, Zubehör inklusive (bei Amazon anschauen). Er ist damit fast 100 Euro günstiger und bietet beinahe den gleichen Funktionsumfang.

Übrigens: Ein zusätzliches Paar der im Trailer gezeigten austauschbaren Stick-Module des PS5 DualSense Edge sind natürlich nicht Teil des Lieferumfangs. Dafür will Sony nochmal zusätzlich 24,99 Euro sehen.

Teurer PS5-Controller Sony verhält sich wie Nvidia

Das größte Problem an der Sache: Sony kann das vollkommen egal sein. Das Unternehmen weiß ganz genau, dass der neue Controller weggehen wird wie warme Semmeln. Wahrscheinlich könnten sie das Ding sogar problemlos für 289,99 Euro anbieten, ohne die Fan-Base zu vergraulen.

Hardcore-PlayStation-Fans werden am 25. Oktober so oder so den Online-Shop stürmen und sich digital darum prügeln, einen PS5 DualSense Edge bestellen zu dürfen. Und alle anderen „müssen es ja nicht kaufen, wenn es ihnen zu teuer ist.“ Das Gleiche zieht Nvidia gerade mit seiner RTX 4090 ab, deren UVP bei unbeschreiblichen 1.949 Euro liegt und dennoch gekauft wird. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein!

Und diese ganze Sache macht mich irgendwie traurig und auch ein bisschen wütend. Denn damit geben wir Sony und Co. einen Freifahrtschein, einfach immer so weiter zu machen. Und das werden sie auch tun, denn der Erfolg gibt ihnen recht – auch wenn ich mir wünsche, dass es anders wäre.