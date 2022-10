Zu sexy für Steam? Schlüpfriges Vampir-Spiel in Deutschland verboten

Shadow’s Kiss: Steam sperrt heißes Vampir-MMO in Deutschland. (Bildquelle: Clockwork Throne)

Ein neues Vampir-MMORPG, das explizit auf Erwachsene zugeschnitten ist, wird noch dieses Jahr endlich auf Steam spielbar sein – in Deutschland wird Shadow’s Kiss mit seinem Fokus auf BDSM-Szenen auf der Plattform allerdings verboten. Ihr könnt das Spiel aber über einen anderen Weg ausprobieren.

Shadow’s Kiss ist ein kommendes MMORPG, in dem ihr eure Vampir-Fantasien ausleben könnt – Blutsaugen, Kämpfe mit Vampirjägern und Sex in Lack und Leder inklusive. Das Kickstarter-Projekt hat die letzten Jahre in der Alpha-Phase verbracht, doch im Dezember 2022 soll endlich eine offene Beta für interessierte Spieler auf Steam bereitgestellt werden. In Deutschland wird das MMO wegen seiner Klassifizierung als Adult Game jedoch nicht auf der PC-Plattform erscheinen.

Shadow’s Kiss: Zu heiß für den deutschen Markt

Das Indie-MMORPG bietet einen umfangreichen Charaktereditor, diverse Quest-Arten sowie PvE- und PvP-Inhalte mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Außerdem legt Shadow’s Kiss einen Schwerpunkt auf freizügige Outfits und Fetisch-Szenen – unter anderem könnt ihr in Shadow’s Kiss einen BDSM-Club besuchen und dort in interaktiven Sequenzen als dominanter oder devoter Part an verschiedenen Bondage-Spielchen teilnehmen. (Quelle: Kickstarter)

Schaut euch Alpha-Gameplay von Shadow’s Kiss auf YouTube an:

Auch wenn die Sex-Szenen nicht das gesamte Spiel-Erlebnis ausmachen, sondern nur ein Teil der traditionell anrüchigen Vampir-Welt sind, stuft Steam das Spiel dennoch als Adult Game ein – somit ist es in Deutschland für Gamer nicht verfügbar. Das Aufrufen der Spielseite führt hierzulande zu einer Fehlermeldung.

Steam sperrt Erwachsenen-Spiele in Deutschland

Spiele mit explizit-sexuellen Inhalten werden in Deutschland bereits seit 2020 auf Steam gesperrt. Auch Shadow’s Kiss fällt nun also in die Kategorie der Games, die zu schlüpfrig für die Plattform ist.

Falls ihr dennoch Blut geleckt habt und das sexy Vampir-Abenteuer gerne ausprobieren möchtet, müsst ihr euch aber durch die Steam-Sperre nicht aufhalten lassen – auch über die offizielle Website könnt ihr das Spiel kaufen. (Quelle: Shadow’s Kiss)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Games, die Stripclubs auf ihre ganz eigene Art und Weise umgesetzt haben – von plump bis stilvoll: