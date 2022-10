PlayStation-Fan stellt Sony 1.747 Mal die gleiche Frage – endlich bekommt er Antwort

Das wurde auch mal Zeit! (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Mit God of War Ragnarök erscheint demnächst das wohl größte PlayStation-Spiel des Jahres. Die Vorbestellungen laufen bereits eine ganze Weile, die Jötnar Edition des Spiels war jedoch bislang nicht im deutschen PlayStation Store erhältlich. Ein entschlossener Fan hielt aber an dem Wunsch fest und fragte Sony deshalb 1.747 Mal, wann die Jötnar Edition in Deutschland verfügbar ist. Endlich reagiert Sony.

Jötnar Edition für DE wann?

Hardcore-Fans und Sammler geben sich nicht mit dem bloßen Spiel zufrieden; für diejenigen hat Sony zwei verschiedene Collector's Editionen für God of War Ragnarök. Das einzige Problem: Die Jötnar Edition, also die größere von den beiden, konnte man in Deutschland bisher nur über Umwege erhalten.

Unter den Tweets des deutschen PlayStation-Kanals machte sich ein Fan zur Aufgabe, Sony jeden Tag die gleiche Frage zu stellen: „Jötnar Edition für DE wann?“ Dranbleiben lohnt sich offenbar, denn nach der 1.747sten Nachfrage hat der PlayStation-Kanal endlich eine Antwort parat:

Ab sofort kann man die Jötnar Edition des Spiels über den deutschen PlayStation-Store vorbestellen. Diese kostet 270 Euro und ist für PlayStation 4 sowie PlayStation 5 erhältlich.

Was ist in der Jötnar Edition enthalten?

Für ihren stolzen Preis hat die Jötnar Edition auch einiges zu bieten. Ihr bekommt:

die Vollversion des Spiels für PS4 und PS5 (allerdings nur als gedruckter Gutschein)

eine 40 cm große Nachbildung des Hammers Mjölnir

Broks Würfelset

eine 18-cm-Vinyl-Schallplatte (enthält zwei von Bear McCreary komponierte Soundtracks)

zwei 5-cm-Schnitzereien der Wanen-Zwillinge

ein Anstecknadel-Set (Falke, Bär & Wolf – diese Nadeln stellen jeweils Faye, Kratos und Atreus dar)

Yggdrasil-Stoffkarte (zeigt jedes der neun Reiche innerhalb der Zweige und Wurzeln von Yggdrasil)

den legendären Draupnir-Ring (in einem roten Stoffbeutel)

die Steelbook-Verpackung (keine Spiel-Disc enthalten)

den Schrein der Hüterin des Wissens

einen Gutschein für digitale Inhalte

Die digitalen Gegenstände sind:

die Düstertal-Rüstung

Düstertal-Kleidung (kosmetisch)

den Düstertal-Axtgriff

die Düstertal-Klingengriffe

das digitale Artbook von Dark Horse

den offiziellen digitalen Soundtrack

ein PSN-Avatar-Set für PS4/PS5

ein PlayStation®4-Design

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5.