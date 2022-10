Red Dead Redemption: Sony lässt PS4- & PS5-Besitzer im Stich

PS4- & PS5-Besitzer müssen auf Red Dead Redemption verzichten. (Bildquelle: Rockstar)

Sony hat Red Dead Redemption still und heimlich aus seinem Streaming-Angebot genommen – somit ist der Rockstar-Klassiker aktuell nicht mehr auf der PS4 oder auf der PS5 spielbar. PlayStation-Fans schauen deswegen neidisch auf alle Xbox-Besitzer.

2016 feierte der PS3-Klassiker Red Dead Dead Redemption ein Comeback auf der PS4 – durch den Streaming-Service PlayStation Now konnten Spieler Rockstars Cowboy-Epos auf der neuen Hardware erleben. 6 Jahre später müssen PlayStation-Besitzer jedoch Abschied nehmen, denn das Spiel ist aus dem PS-Plus-Streaming-Katalog verschwunden.

Red Dead Redemption verschwindet von PS4 & PS5

Es ist bekannt, dass Sonys Abwärtskompatibilität mehr als nur zu wünschen übrig lässt – auch mit der PS5 und der neuen PlayStation-Plus-Struktur hat die Plattform weiter eklatante Lücken im Klassiker-Katalog. Zu der Liste an zeitlosen Hits, die ihr nicht mehr auf modernen PlayStation-Konsolen zocken könnt, gesellt sich nun Red Dead Redemption dazu.

Wer Red Dead Redemption während der PS3-Ära nie gezockt hat und auch während der Streaming-Zeit nicht zugegriffen hat, muss sich nun damit abfinden, dass der Rockstar-Hit für PlayStation-Nutzer verloren ist – es sei denn, sie wollen die Plattform wechseln.

Rockstar-Epos läuft nur noch auf der Xbox

Auf der Xbox One und den Xbox Series X|S könnt ihr Red Dead Redemption dank der deutlich besser implementierten Abwärtskompatibilität weiterhin kaufen und zocken. Nachdem das Spiel vor einiger Zeit ein Upgrade erhalten hat, läuft es auf der Xbox Series X sogar in 4K, auf der Xbox Series S immerhin noch in einer Auflösung von 1440p.

Hier geht's zu Red Dead Redemption im Xbox-Store!

Auch auf dem PC geht ihr leer aus, da Rockstar dem Wild-West-Blockbuster nie einen offiziellen PC-Port spendiert hat. Viele in der Community hoffen zwar immer noch darauf, dass Red Dead Redemption irgendwann ein Remake oder Remaster erhält, doch bislang waren Fans in dieser Hinsicht auf eigene Projekte angewiesen.

