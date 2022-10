The Last of Us: 3 Lektionen, die euch der PlayStation-Hit fürs Leben beibringt

The Last of Us: 3 Lektionen, die ihr im PlayStation-Hit lernen könnt. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

The Last of Us zählt für viele Gamer zu den besten Horror-Spielen des letzten Jahrzehnts. Neben der spannenden Zombie-Action und emotionalen Geschichte hat der PlayStation-Hit außerdem noch 3 Lektionen fürs Leben zu bieten, die ihr nach dem Zocken so schnell nicht mehr vergessen werdet.

The Last of Us: Darum geht es im PlayStation-Klassiker

The Last of Us erzählt eine ebenso ambitionierte wie gnadenlose Geschichte voller Gewalt, menschlicher Schwäche und jeder Menge Zombies. In dem PlayStation-Hit für die PS3, PS4 und PS5 begleitet ihr den Schmuggler Joel und Teenager Ellie auf einer Odyssee durch ein zerstörtes Amerika, das von einer Pilzsporen-Epidemie dahingerafft wurde. Auf eurer Reise müsst ihr es mit zahlreichen mutierten Kreaturen sowie euch feindlich gesinnten Überlebenden aufnehmen – könnt dabei aber viel mehr lernen, als nur mit Pfeil, Bogen und Nagelbomben umzugehen.

Aufgepasst: Im Folgenden findet ihr Spoiler zu The Last of Us und The Last of Us 2.

Lektion 1: Helden und Bösewichte sind oft dieselbe Person

In The Last of Us treffen Ellie, Joel und andere Charaktere Entscheidungen, die weitreichende, ungeplante und oft tragische Folgen nach sich ziehen. Während diese aus ihrer Sicht meist völlig nachvollziehbar erscheinen, wirken sie aus der Perspektive von anderen Figuren manchmal rücksichtslos, oft sogar grausam.

Die Ambivalenz der Handlungen erlebt mit Joels Massaker mehrerer Wissenschaftler am Ende des ersten Spiels einen extremen Höhepunkt und wird in The Last of Us 2 als zentrales Grundmotiv fortgesetzt. Nur weil jemand der Held seiner eigenen Geschichte ist, bedeutet dies nicht, dass er oder sie auch für andere dieselbe Rolle einnimmt – oft ist das Gegenteil der Fall. Sich dessen bewusst zu werden ist zwar schmerzhaft, jedoch nicht so schmerzhaft wie das Ende eines Golfschlägers.

Lektion 2: Rache ist keine Lösung

The Last of Us 2 ist im Wesentlichen eine Abhandlung über den Kreislauf von Gewalt und die Konsequenzen, wenn auf einen Racheakt immer wieder der nächste Vergeltungsschlag folgt.

Sowohl Ellie als auch Abby werden von dem Verlangen nach Rache angetrieben und somit auf eine blutgetränkte Irrfahrt geschickt, gelangen aber zu keinem Ziel. Der Schmerz der Charaktere führt mit jedem neuen Aufeinandertreffen zu neuen Wunden anstatt die alten zu heilen. Erst nachdem sich beide damit abgefunden haben, öffnet sich ihnen eine Möglichkeit, weiterzuleben.

Lektion 3: Selbst die Apokalypse hat ihre Momente

Eine der berühmtesten Szenen in The Last of Us zeigt Ellie und Joel in den Ruinen von Salt Lake City, als sie einer Herde freilaufender Giraffen begegnen und einem der Tiere sehr nahe kommen. Für kurze Zeit vergessen sowohl die beiden Charaktere als auch die Spieler, dass überall um sie herum fleischfressende Mutanten lauern könnten.

Es ist ein unvergesslicher Augenblick in dem sonst so zermürbenden Spiel, der beweist, dass sich selbst in der Apokalypse noch Momente bieten, die die Welt nicht ganz so düster erscheinen lassen.

