Auto als Spielekonsole? BMW sagt Tesla den Kampf an

Tesla macht es vor, die anderen Auto-Hersteller ziehen nach. Nachdem bereits in den E-Autos von Elon Musks Firma leistungsstarke Infotainment-Systeme verbaut sind, auf denen ihr auch zocken könnt, versuchen Rivalen wie BMW nun aufzuschließen.

Neue BMWs werden mit Konsole ausgestattet

Wer einen Tesla sein Eigen nennt, kann damit nicht nur emissionsfrei durch die Gegend brausen, sondern darauf sogar Cyberpunk 2077 spielen. Das verbaute Infotainment-System des Autos ist dermaßen leistungsstark, dass es quasi als Gaming-PC genutzt werden kann.

So langsam scheint auch für die Konkurrenz Gaming mehr in den Fokus zu rücken – das legt zumindest eine neue Mitteilung des deutschen Autoherstellers BMW nahe. In dieser teilt der Konzern mit, dass man in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen AirConsole ab 2023 „Casual-Gaming in neuen BMW-Fahrzeugen ermöglichen wird“ (Quelle: Presse BMW).

Kurz gesagt: Auf dem Display eures neuen BMWs könnt ihr während des Ladens eures Wagens bald ein paar kleine Spiele zocken, um euch die Wartezeit zu verkürzen. Als Controller fungiert euer Smartphone, das ihr via QR-Code vorab mit eurem BMW verbindet. AirConsole selbst bietet 185 Spiele an, wie viele davon jedoch für die neuen BWM-Modelle verfügbar gemacht werden, bleibt abzuwarten.

Unter den Spielen finden sich auch einige Klone bekannter Hits. So gibt es mit Mega Monster Party quasi eine eigene Version von Super Mario Party, Let’s Cook Together erinnert stark an Overcooked und GoKartGO! Air! ist schlichtweg eine Eigeninterpretation von Mario Kart.

Die Qualität der Originale werden die kostenlosen Versionen der Spiele fürs Auto jedoch nicht erreichen:

Unterwegs zocken? Nein! Zusammen spielen? Ja!

Falls die Beifahrer unter euch sich jetzt schon erhofft hatten, dass sie bald unterwegs auf dem Display zocken können, müssen wir euch enttäuschen. Aus Sicherheitsgründen wird es lediglich bei geparkten Autos möglich sein, die Casual-Games zu spielen.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Neben einigen Singleplayer-Spielen bietet AirConsole auch diverse Multiplayer-Spiele an – und die sollen tatsächlich auch auf dem BMW laufen und mit mehreren Spielern spielbar sein.

AirConsole soll in allen BMW-Fahrzeugen mit BMW Operating System 8.0 verfügbar gemacht werden.