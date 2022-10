Schock für PS5- & Xbox-Besitzer: Zieht die EU OLED-Fernseher aus dem Verkehr?

PS5- & Xbox-Besitzer befürchten, dass die EU OLED-TVs verbieten könnte. (Bildquelle: spieletipps / Deagreez, Getty Images)

In wenigen Monaten wird die EU neue Energie-Richtlinien einführen. Die Vorgaben zum Stromverbrauch betreffen unter anderem auch Fernseher und besonders die leistungsstarken OLED-Modelle, die bei PS5- und Xbox-Fans beliebt sind, stehen unter Beschuss.

Am 1. März 2023 wird die EU eine neue Ökodesign-Richtlinie einführen. In Mitgliedsstaaten dürfen ab diesem Zeitpunkt nur noch Elektro-Geräte verkauft werden, die eine gewisse Obergrenze beim Stromverbrauch nicht überschreiten. Dies betrifft natürlich auch TV-Modelle und besonders OLED- und 8K-Fernseher stehen wegen ihres hohen Energieverbrauchs auf der Kippe.

PS5 & Xbox: Darum sind OLEDs so beliebt

Für PS5- & Xbox-Series-X-Besitzer wäre dies ein herber Schlag, schließlich verfügen OLED-TVs nicht nur über die derzeit wohl beste Bildqualität, sondern haben in vielen Fällen auch diverse Gaming-Features an Bord – zum Beispiel HDMI-2.1-Anschlüsse mit einer möglichen Framerate von bis zu 120 FPS und dedizierte Gaming-Modi.

In unserem Video zeigen wir euch den Unterschied zwischen LCD- und OLED-Panels:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts

Mit einer PlayStation 5 oder Xbox Series X könnt ihr somit die Vorteile der OLED-TVs voll auskosten, aber diese machen sich nun einmal auch auf der Stromrechnung bemerkbar. Da ein OLED-Panel Bilder mit selbstleuchtenden Pixeln erzeugt, verbrauchen die TVs insbesondere im HDR-Modus horrende Mengen an Energie – auch verglichen mit anderen 4K-Modellen.

Neue EU-Regeln bieten Schlupflöcher für OLED-TVs

Aktuell finden sich fast alle modernen 4K-TV-Modelle in den gängigen Größen in der schlechtesten Energieklasse G wieder – ab dem 1. März 2023 drohen all diesen Geräte vonseiten der EU ein Verbot.

Allerdings gibt es in den neuen Richtlinien auch ein Schlupfloch, das viele OLED-TV-Hersteller wie LG, Sony, Philips nutzen könnten: Die Energie-Obergrenze wird nur im SDR-Modus gemessen. Theoretisch könnten die Marken ihre Fernseher also im SDR-Modus stark herunterregeln und im HDR-Modus, der für Gamer mittlerweile ohnehin im Dauereinsatz ist, richtig aufdrehen. (Quelle: GIGA)

Dieses Hintertürchen könnte den Fernseher-Herstellern also zugute kommen – beim Energiesparen wird es dagegen nicht helfen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 9 besten Next-Gen-Features der PS5 und Xbox Series X: