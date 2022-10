Silent Hill 2 Remake und mehr: Darauf freuen sich Fans am meisten

Konami lässt die Katze aus dem Sack: Mehrere Projekte zur Horrormarke Silent Hill wurden angekündigt, darunter auch das Remake des PS2-Klassikers Silent Hill 2 sowie ein Film. Fans von Horror und den Silent-Hill-Spielen freuen sich riesig drauf. Das sind die ersten Reaktionen.

Wer hätte das gedacht, aber Konami schafft es nach vielen Jahren wieder, Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Im Livestream „SILENT HILL Transmission“ enthüllt das Spiele-Unternehmen mehrere Projekte zu Silent Hill.

Und die Fans? Die freuen sich wie ein Schnitzel auf mehr Silent Hill. Das meiste Aufsehen erregt haben das Remake zu Silent Hill 2 und die gänzlich neue Horror-Geschichte Silent Hill f.

Silent Hill 2 Remake hat zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Meldung auf Konamis YouTube-Kanal 7.600 Likes und 800 Dislikes, auf PlayStations Kanal 80.000 Likes und 2.300 Dislikes. Fans freuen sich unter anderem darauf, dass Akira Yamaoka für die Musik zurückkehrt.

„Ich bin so froh, dass Akira Yamoaka wieder dabei ist. Seine Musik ist so einzigartig, ich glaube nicht, dass man den Geist des Originals ohne ihn hätte einfangen können“, schreibt Renegade LK. (Quelle: YouTube - Konami)

„Akira Yamaoka ist definitiv einer meiner Lieblingskomponisten für Videospiele. Seine Musik ist es, die Silent Hill so unheimlich macht. Die Klänge sind so industriell. Definitiv der Soundtrack meiner schlimmsten Albträume“, schreibt Druig. (Quelle: YouTube - PlayStation)

Es gibt aber auch erste Sorgen:

Silent Hill f hat auf Konamis YouTube-Kanal 3.300 Likes und 100 Dislikes. Die Kommentare heben vor allem den Autoren Ryukishi07 und seine Arbeit hervor, aber auch das neue Setting.

„Für diejenigen, die es nicht wissen: Ryukishi07 ist der Autor hinter den Visual Novels „Higurashi When They Cry“ und „Umineko When They Cry“, die beide meisterhaft geschrieben sind. Die Geschichte dieses Spiels wird sicher nicht enttäuschen“, schreibt sammy. (Quelle: YouTube - Konami)

„Es fühlt sich seltsam an, so ein japanisches Setting für Silent Hill zu sehen, aber die Ästhetik hat mir wirklich gefallen. Ich bin neugierig, ob es auf interessante Weise mit der Stadt Silent Hill verbunden wird“, schreibt The Art and Writing of Felicia FJV. (Quelle: YouTube - Konami)