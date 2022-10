Große GTA-6-Enthüllung: Insider machen Rockstar Druck

Steht die große GTA-6-Ankündigung quasi schon vor der Tür? (Bild: Rockstar Games)

Können die GTA-6-Fans bereits in wenigen Tagen mit einer großen GTA-6-Ankündigung rechnen? Einige Insider scheinen genau das zu denken. Sie erwarten, dass Rockstar demnächst Nägel mit Köpfen macht und das Spiel mit einem ersten Teaser ankündigt.

Offizielle GTA-6-Vorstellung noch im Oktober?

Seit dem Tweet von Rockstar aus dem Februar 2022 hat das Studio keine weiteren Infos zu GTA 6 rausgegeben. Doch das soll sich in wenigen Tagen endlich ändern – zumindest behaupten das einige Insider. Business-Analyst und Twitter-Nutzer @geronimo_73 etwa ist davon überzeugt, dass der erste Teaser des Spiels am 21. Oktober 2022 gezeigt wird.

Das Datum dürfte auch für Rockstar eine große Bedeutung haben, denn am 21. Oktober 1997 erschien das erste GTA. Dieses Jahr feiert das Spiel also sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Anlass für Rockstar, um GTA 6 zu zeigen? Alternativ käme auch der 29. Oktober nach dieser Logik infrage. An diesem Tag erschien 2002 nämlich Vice City.

LegacyKillaHD scheint einen ähnlichen Zeitraum im Kopf zu haben – und nennt dafür auch einen guten Grund. Rockstar hat Anfang November einen Investoren-Call geplant, in dem besimmt auch GTA 6 eine große Rolle spielt.

In der Vergangenheit hat Rockstar meist kurz davor einen ersten Teaser zu seinen kommenden Spielen veröffentlicht. Gut möglich also, dass wir Ende Oktober oder Anfang November eine kleine GTA-Präsentation zu sehen bekommen.

Wir haben echte GTA-Experten gefragt, was der nächste Teil bieten muss: euch!

GTA 6: Fans sagen, wie das Spiel sein muss Abonniere uns

auf YouTube

Wo spielt GTA 6?

Zu dieser Frage gibt es momentan noch keine konkrete Antwort, da Rockstar diese und viele weitere Informationen bislang noch geheim hält.

Die bislang seriöseste Quelle geht jedoch davon aus, dass der Hauptteil des Spiels in Miami angesiedelt ist (Quelle: Bloomberg). Ein Fest für alle Vice-City-Fans!

Einige Fans vermuten, dass der neue Teil quasi ein Best of aller vergangenen Spiele darstellen könnte und alle Karten in sich vereint. Andere Quellen behaupten, Rockstar könnte die Karte im Vergleich zu GTA 5 und RDR 2 sogar schrumpfen lassen. Auf Reddit präsentierte zudem ein Spieler eine eigens entworfene Karte, die an den Süden Floridas angelehnt ist und bei vielen Fans großen Anklang fand.

Ebenfalls im Raum steht die Theorie, dass sich die Spielwelt im neuen Online-Modus von GTA 6 in regelmäßigen Abständen verändern könnte – so wie bei Fortnite.

Was jedoch schon fast in Stein gemeißelt sein dürfte: Auch der nächste GTA-Teil wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder irgendwo in den USA spielen.

Wenn GTA 6 noch besser als die Vorgänger werden soll, darf Rockstar diese Fehler nicht noch einmal machen:

GTA 6: Diese 5 Fehler dürfen sich nicht wiederholen Abonniere uns

auf YouTube

Grand Theft Auto V - [Playstation 5] Das erfolgreichste Grand Theft Auto in der besten Grafik erleben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2022 11:29 Uhr

Wen spielen wir in GTA 6?

Bislang haben wir auch zu dieser Frage nur Informationen aus Leaks und Gerüchten, die durchs Netz kreisen. Die wahrscheinlich plausibelsten Theorien gingen bislang aus einem besonders großen Reddit-Leak und aus einem Bloomberg-Artikel hervor:

Laut des Reddit-Leaks werden wir in GTA 6 erneut in die Rolle von drei Protagonisten schlüpfen: Ricardo, Kacey und Rose. Bei Ricardo und Kacey soll es sich um klassische Kriminelle handeln, die sich ihren Lebensunterhalt mit allerlei illegalen Machenschaften verdienen, während Rose als Polizistin auf der anderen Seite des Gesetzes steht und vielleicht sogar gegen die anderen beiden Spielfiguren vorgehen muss.

In einem Bloomberg-Artikel hingegen wird von zwei Hauptcharakteren gesprochen, deren Geschichte sich an die von Bonnie and Clyde anlehnt (Quelle: Bloomberg).

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

Das dürfte vor allem vom Release-Termin abhängen. Sollte GTA 6 innerhalb der nächsten 5 Jahre erscheinen, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Open-World-Hit neben dem PC auch für die PS5 und die Xbox Series X erscheint. Ein Port für die Last-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony, also Xbox One und PS4, ist hingegen abwegig.

Was hingegen offen bleibt, ist, ob GTA 6 direkt für den Nachfolger der Switch erscheint. Zum aktuellen Zeitpunkt würden wir jedoch davon ausgehen, dass Rockstars nächstes GTA-Spiel nicht auf Nintendos nächster Hit-Konsole landet.

Gibt es schon erstes Gameplay zu GTA 6 zu sehen?

Ja. Inzwischen wurde im Rahmen eines großen Leaks bereits recht viel Gameplay aus GTA 6 geleakt. Bei den Videos handelt es sich jedoch nicht nur um Ausschnitte aus einem komplett unfertigen Build, das Material wurde zudem auf kriminelle Art und Weise beschafft und zu großen Teilen inzwischen von Rockstar Games durch Copyright-Strikes offline genommen.

Einige der Szenen sind aber immer noch im Netz auffindbar. (Quelle: videodownloaderbot)

Abseits dessen sind inzwischen zwei durchaus solide Fan-Trailer erschienen und sorgten für Aufsehen:

Echte Gameplay-Szenen aus dem kommenden GTA 6 halten die beiden Videos aber natürlich nicht bereit.

Wenn ihr auch in Zukunft stets die aktuellen Infos zu GTA 6 im Blick behalten wollt, empfehlen wir euch, diesen Artikel als Lesezeichen zu speichern und immer mal wieder vorbeizuschauen. Wir werden ihn regelmäßig aktualisieren, damit ihr stets auf dem aktuellen Stand seid.