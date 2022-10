Gratis-Packs für FIFA 23: Amazon macht euch Geschenke – unter einer Bedingung

FIFA 23: Schnappt euch Gratis-Packs bei Amazon. (Bildquelle: EA)

Amazon setzt die beliebte Partnerschaft mit EA’s Fußball-Reihe fort und zeigt sich spendabel: Für FIFA 23 könnt ihr euch bei Prime Gaming ab jetzt wieder starke Gratis-Inhalte wie Spieler-Packs, Club-Objekte und Leih-Stars für euer Ultimate Team schnappen.

Wer FIFA 22 gespielt hat, wird mit Prime Gaming wahrscheinlich bereits seine Erfahrungen gemacht haben: Über die vergangene Saison hinweg hat Amazon allen Prime-Abonnenten monatlich Gratis-Inhalte für den beliebten Ultimate-Team-Modus von EA’s Fußball-Hit zur Verfügung gestellt. Diese schöne Tradition setzt sich nun in FIFA 23 fort – und das erste Gratis-Pack ist jetzt bereits online.

FIFA 23: So holt ihr euch die Gratis-FUT-Packs bei Amazon

Um euch die monatlichen Gratis-Packs für FIFA 23 bei Amazon zu schnappen, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft besitzen. Wenn ihr Abonnenten seid, könnt ihr auf die Inhalte über die Prime-Gaming-Website zugreifen. Damit ihr die Packs in euer Ultimate Team integrieren könnt, müsst ihr zuvor nur euer EA-Konto mit eurem Amazon-Account verlinken, dann kann es losgehen.

Im aktuellen Oktober-Pack warten übrigens die folgenden Inhalte auf euch:

7 seltene Gold-Spieler

2 Player-Picks mit einem Mindest-Gesamtwert von 81

12 seltene Verbrauchsobjekte

1 Leihkarte von Kylian Mbappé (gültig für 5 Spiele)

Prime Gaming: Jeden Monat kostenlose Spiele schnappen

Als Prime-Abonnenten könnt ihr euch jeden Monat nicht nur Gratis-Packs von FIFA 23 sichern, sondern habt darüber hinaus noch die Gelegenheit, kostenlose Spiele und Inhalte für andere Games abzustauben.

Derzeit verschenkt Amazon beispielsweise unter anderem die Spiele Fallout 76, Total War: Warhammer 2 und Middle-earth: Shadow of War. Gratis-Inhalte gibt es darüber hinaus auch für Apex Legends, Dead by Daylight, League of Legends und Valorant. Den Überblick über das Oktober-Angebot von Prime Gaming findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

