Bockschweres Hype-Spiel aus China: So spielt ihr es auch in Deutschland

Kennt ihr schon Sheep a Sheep? (Bild: spieletipps / Getty Images – Rainer Puster)

In China erobert wird ein neues Mobile-Game gerade zum Trend. Bei Sheep a Sheep scheint es sich auf den ersten Blick um ein gewöhnliches Match-3-Game zu handeln. Tatsächlich sorgt aber ein ganz anderer Faktor dafür, dass das Spiel gerade richtig durch die Decke geht.

Das ist Chinas neues Hype-Spiel Sheep a Sheep

Match-3-Spiele sind heutzutage aus dem Mobile-Markt gar nicht mehr wegzudenken. Entwicklergrößen wie King verdient mit Candy Crush ein echtes Vermögen. In China geht jedoch gerade ein neuer Vertreter des Genres durch die Decke: Sheep a Sheep.

Im Spiel ist es eure Aufgabe, 3 Spielsteine mit gleichen Symbolen auf einem Spielfeld nacheinander anzuklicken, um sie abzubauen. Meist besteht das Spielfeld aus mehreren Ebenen. Wenn ihr alle Steine abgebaut habt, gilt das Level als geschafft.

Klingt verdammt einfach, ist es anfangs auch noch. Doch später werden die Steine so verzwickt angeordnet, dass ihr euch gut überlegen müsst, welche ihr jetzt zuerst anklickt, um Zugriff auf die darunterliegenden Steine zu bekommen. Da reicht dann auch schon mal eine falsche Entscheidung aus, um sich in eine Sackgasse zu manövrieren und das Level neustarten zu müssen.

Laut den Entwicklern gibt es einige Level, die so knifflig sind, dass sie gerade einmal von 0,1 Prozent der Spielerschaft erfolgreich abgeschlossen wurden.

Warum liegt Sheep a Sheep so im Trend?

Doch warum hat Sheep a Sheep einen derart großen Hype in China losgetreten? Die etwas komplizierte Antwort hat unter anderem mit der chinesischen Regierung zu tun. Diese muss normalerweise Spiele prüfen und eine entsprechende Lizenz ausstellen, bevor sie erscheinen dürfen – das kann mitunter Monate lang dauern. Zudem verteilen die Behörden anscheinend auch gerne mal Absagen, wenn ihnen ein Spiel nicht in den Kram passt.

Sheep a Sheep konnte diesen bürokratischen Spießrutenlauf jedoch umgehen. Da das Spiel direkt in der in China sehr bekannten App WeChat gespielt werden kann – quasi ein Spiel innerhalb der App – wird diese Lizenz nicht benötigt.

Der Geschäftsführer eines chinesischen Software-Entwicklers merkt jedoch bereits an, dass diese Lücke im Rechtssystem wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Monate geschlossen wird (Quelle: CNBC).

Mitte September nahm das Spiel plötzlich Fahrt auf Social Media auf und verbreitete sich in China wie ein Lauffeuer. Jeder Spieler hatte das Ziel, Sheep a Sheep als erster komplett durchzuspielen und nahm dafür auch die regelmäßigen 30-sekündigen Werbeeinblendungen in Kauf.

Übrigens: Wusstet ihr, dass in eurem Netflix-Abo nicht nur Serien und Filme sondern auch Spiele enthalten sind, die ihr auf dem Handy zocken könnt?

So spielt ihr Sheep a Sheep in Deutschland

Wer jetzt herausfinden will, was es mit dem Trend-Spiel aus China auf sich hat, kann Sheep a Sheep ebenfalls kostenlos in Deutschland spielen – oder zumindest einen Klon, der dem Original zum Verwechseln ähnelt.

Die Webseite spielaffe bietet mit Sheep Sheep! kostenlos eine Alternative an, die direkt im Browser gespielt werden kann.

Sheep Sheep! bei spielaffe spielen