Games für Metalheads Diese Spiele sind purer Heavy Metal

Heavy Metal: Das ist eine Kultur, ein Lebensgefühl! Für manche gar eine Religion. Metal ist mehr als laute Musik – und auch Videospiele können den Metal in sich tragen. Daher stellen wir euch hier die besten Games für Metalheads vor.

Wie bereits angemerkt geht es bei Metal nicht nur um Musik, sondern um einen Lifestyle. Dieser kann mit vielen Facetten daherkommen und sich auch in gänzlich anderen Medien festsetzen: In Bildern. In Filmen. Und eben auch in Videospielen.

Es gibt eine ganze Reihe an Videospielen, die die Essenz des Metals in sich tragen. Dabei geht jeweils nicht um das Genre oder einfach darum, ob ein Spiel einen geilen Metal-Soundtrack hat. Nein, es geht um das allgemeine Gefühl, das die Spiele vermitteln.

Metal ist vielfältig und komplex: Ihn in eine Schublade zu stecken, funktioniert nicht. Da bricht er mit einem großen Knall gleich wieder aus! Ähnlich komplex verhält es sich auch mit der Kategorisierung von Videospielen.

Wir wollen euch in unserer Bilderstrecke daher 14 geile Games vorstellen, die in ihrer Essenz purer Metal sind. Ihr werdet feststellen, dass der Metal eine erstaunlich große Bandbreite aufweist.

Hinweis: Zugunsten der inhaltlichen Abwechslung haben wir uns übrigens dafür entschieden, nur ein Spiel pro Franchise in die Liste aufzunehmen.

Natürlich gibt es noch viele weitere Spiele, die den Metal in sich tragen und es ebenfalls verdient hätten, auf diese Liste zu kommen. Seid daher bitte nicht allzu sehr enttäuscht, wenn ihr auf dieser Liste ein Spiel nicht wiederfindet, das eurer Meinung nach ebenfalls hätte erwähnt werden müssen.