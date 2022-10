Gotham Knights: Community verteidigt Spiel nach holprigem Release

Gotham Knights: Fans finden trotz Kritik Spaß am Spiel. (Bildquelle: Warner Bros. Games)

Die Wertungen zu Gotham Knights sind für viele niedriger als erhofft ausgefallen – das Action-RPG von Warner Bros. hat zum Release laut der Rezensionen mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Community auf Reddit sieht das in vielen Fällen jedoch ganz anders.

Wie gut oder wie schlecht ist Gotham Knights? Zum Release hat das Action-RPG rund um die Nachfolger von Batman einige eher enttäuschende Wertungen eingeheimst – ganz besonders, wenn sie mit den Rezensionen zu der brillanten Arkham-Trilogie verglichen werden. Während Kritiker verschiedene Schwachpunkte in dem Blockbuster ausgemacht haben, reagieren Fans auf Reddit und Twitter mit deutlich mehr Begeisterung.

Gotham Knights: Fans finden viele Pluspunkte

Gotham Knights hat bei Kritikern nicht den Start hingelegt, den sich Warner Bros. wohl erhofft hatte – zwar hagelte es wenig vernichtende Wertungen, aber die meisten Rezensionen haben einiges zu bemängeln – auch in unserem Test kommt das DC-Abenteuer nicht über eine Wertung von 70 hinaus.

Doch viele Gamer scheinen nach den ersten Spielstunden anderer Meinung zu sein. Zwar sei Gotham Knights nicht perfekt, dafür berichten viele Spieler von einem ziemlich unterhaltsamen Abenteuer, das besonders für Batman-Fans absolut einen Blick wert ist. Die Story und das Kampfsystem werden von ihnen auf Reddit und Twitter als positiv bewertet.

„Hab es jetzt 14 Stunden gezockt. Gotham erforscht, Nebenmissionen gemacht, aufgelevelt, Story-Missionen gespielt und bin nicht mal annähernd am Ende und hab dabei richtig Spaß. Der ganze Court-of-Owls-Kram ist super!“ ( Reddit-User TheMasterHaroldSaxon )

„Total, oder??? Ich finde zwar nicht, dass es ein exzellentes Spiel ist oder auf dem gleichen Level wie manche Meisterwerke, aber warum beleidigen alle dieses Spiel? Es ist eins der spaßigsten Spiele, die ich bisher gezockt habe.“ ( Reddit-User machenesoiocacchio )

„Genau meine Meinung. Kritiker haben es viel zu sehr verrissen, finde ich. Im Vergleich zu den Rezensionen ist das Spiel richtig gut. Ich bin gerade mal bei Nacht 4, weil ich so viele Nebenmissionen und Verbrechensaktivitäten gemacht hab. Es macht viel Spaß.“ (Reddit-User officalthahunter)

(Quelle: Reddit)

Auf PS5 & Xbox: Licht und Schatten für DC-Abenteuer

In der Community kommt das Abenteuer mit Batgirl, Red Hood, Nightwing und Robin also bislang trotz einiger negativer Kritiken recht positiv an. Ein Aspekt nervt jedoch auch die Fans – und zwar, dass die Version für die PS5 und Xbox Series X|S auf 30 FPS beschränkt ist und Warner Bros. keinen Performance-Modus im Spiel integriert hat.

In unserem Video stellen wir euch die vier Helden aus Gotham Knights genauer vor: