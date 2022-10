Das nervt, EA: 9 Dinge, die ihr in Die Sims 5 nicht mehr sehen wollt

Ein Thema in Die Sims 4 bringt euch ganz besonders auf die Palme. (Bild: Electronic Arts)

EA hat Die Sims 5 endlich angekündigt, wenn noch unter dem Namen Project Rene. Das ist die perfekte Gelegenheit, um euch nach euren Wünschen für den Nachfolger zu fragen. Welche nervigen Dinge wollt ihr nicht mehr in der Lebenssimulation sehen? Und in welchen Punkten muss noch nachgebessert werden? Das habt ihr uns verraten und eure 9 nervigsten Sachen findet ihr in dieser Bilderstrecke.

Diese 9 Dinge dürfen in Die Sims 5 nicht mehr nerven

Die Community von Die Sims 4 liebt ihre Simulation heiß und innig. Doch es ist kein Geheimnis, dass Fans immer Mal wieder ein Hühnchen mit EA zu rupfen haben. Ob es um fehlende Inhalte, nervige DLC-Politik oder falsche Schwerpunkte geht – die Community hält mit ihrer Kritik selten hinter dem Berg.

Da EA und Maxis für Project Rene eng mit den Spielenden zusammenarbeiten wollen, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, die virtuelle Wunschliste aufzuschreiben, damit einige nervige Dinge mit Die Sims 5 der Vergangenheit angehören.

In folgender Bilderstrecke haben wir eure häufigsten Antworten dazu auf Instagram und Facebook zusammengefasst und neun Punkte definiert, die endlich ausgebessert werden müssen:

Ein großer Kritikpunkt sind die viel zu vielen und teuren Erweiterungen für Die Sims 4. Wie viel ihr trotz des Free-to-Play-Status immer noch für das gesamte Spiel ausgeben müsst, verrät dieser Artikel: