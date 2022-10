Neues Gameplay zu Resident Evil 4 Remake bringt Fans zum Ausrasten

Leon sieht hochauflösend noch besser aus. (Bildquelle: Capcom, Getty Images / master1305)

Im Rahmen des Capcom Showcase gab es viele neue Infos und Bilder zu anstehenden Projekten der Marke Resident Evil. Vor allem das Gameplay zu Resident Evil 4 überzeugt Fans schon jetzt.

Resident Evil 4 ist zurück – und das besser als zuvor

Capcom zeigt spektakuläre erste Bilder des Remakes zu Resident Evil 4 und entfesselt damit den Hype um die Neuauflage. Im Video aus dem Capcom Showcase können Fans sich den Anfang des Spiels ansehen und sich somit ein Bild davon machen, wie viel realistischer die Grafik nun aussieht.

Aber schaut selbst:

Resident Evil 4 Remake: Gameplay

Nicht nur grafisch, sondern auch Gameplay technisch gibt es ein paar Neuerungen. So kann Leon nun zum Beispiel schleichen und Angriffe blockieren und kontern. Anscheinend werden Fans also neue Tools an die Hand gegeben, um sich besser vor Gefahren zu schützen.

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video feiern Fans das Gezeigte. Besonders gut sei Capcom die Originaltreue gelungen. Außerdem freuen sich viele darüber, dass die Atmosphäre mehr Horror bekommt, dafür die Action aber nicht außen vor gelassen wird – ganz im Gegenteil!

Die neuen Gameplay-Mechaniken tragen sogar mehr zur Action bei und geben dem Spiel neue Facetten, die anscheinend auch alte Hasen motivieren das Spiel noch ein Mal zu spielen zu wollen. (Quelle: YouTube / IGN)

Weitere Highlights der Präsentation

Auch der Multiplayer Re:Verse hat Erwähnung während des Showcase gefunden. Neuesten Infos zufolge soll dieser am 23. Oktober im Early Access starten. Cross Play soll ebenfalls möglich sein.

Des Weiteren wurde angekündigt, dass es eine kostenlose Demo zur Gold-Edition von Resident Evil Village gibt. In dieser knapp einstündigen Demo können Fans auch den neuen Third-Person-Modus ausprobieren.

Damit nicht genug, gibt es auch noch einen neuen Trailer zum Village-DLC Shadows of Rose. Ansehen könnt ihr euch diesen hier:

Resident Evil Village: Shadow of Rose - Story Trailer

Während sich viele auf die Geschichte von Ethan Winters Tochter freuen, haben andere auch einige Kritikpunkte. So seien ihre Superkräfte für manche Fans zum Beispiel gewöhnungsbedürftig. Dennoch überwiegt auch hier die Vorfreude ganz klar.