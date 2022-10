Mit diesem Problem hat fast jedes CoD-Team in Warzone zu kämpfen

Jedes Team hat einen Mike! (Bild: Activision)

Weder Cheater noch Verbindungsabbrüche oder overpowerte Waffen sind das größte Problem eines jeden Warzone-Teams. Mike ist das Problem.

Warzone-Desaster: Wo zur Hölle ist Mike?

Die Lobby ist voll, euer Team legt zusammen einen gemeinsamen Absprungsort fest, ihr hüpft aus dem Flugzeug, landet und merkt schnell: Ihr seid nicht allein. Ein anderes Team ist mit euch gelandet. Jetzt heißt es also: Waffe schnappen, zusammenrotten und los geht’s – diesen Kampf habt ihr in der Tasche!

Wenn es da nicht ein kleines Problem gäbe: Ihr seid gar nicht vollzählig. Während ihr zusammengeblieben seid, um euch gegenseitig unter die Arme greifen zu können, hat sich natürlich wie immer dieses eine Teammate stillschweigend aus dem Staub gemacht, während ihr vollkommen chancenlos von euren Gegnern niedergestreckt werdet.

Ein kurzer Clip, der sich gerade auf TikTok wie ein Lauffeuer verbreitet, veranschaulicht das Problem eines jeden Warzone-Teams:

Im Video zu sehen ist ein Spieler, der es gerade im Alleingang mit einem kompletten Team aufnimmt und währenddessen seinem Teamkollegen Mike mehrmals sagt, dass er seine Hilfe braucht und sich fragt, wo zur Hölle er steckt. Kurz danach ist der vermeintliche Mike zu sehen, der alleine im Auto über Rebirth Island brettert – tatsächlich auch noch in die komplett falsche Richtung. Vielen Warzone-Spielern dürfte diese Szene bekannt vorkommen.

Warzone-TikTok-Clip geht viral

Über 3,4 Millionen Mal wurde der Clip schon angeschaut, 311.000 Fans haben bereits einen Like vergeben – wahrscheinlich, weil auch sie diese Situation nur zu gut kennen. In den über 3.000 Kommentaren markieren die Spieler ihre Mates oder geben zu, dass auch sie einer dieser Spieler sind, die ihre Teamkollegen ungewollt im Stich lassen. Zudem wurde das Video über 50.000 Mal geteilt – es ist ein echter Hit!

Lasst euch gesagt sein: Euer Mike wird immer ein Mike bleiben – auch in Warzone 2. Doch solange ihr zusammen Spaß habt – und euch am Ende der Runde nicht komplett auseinandernehmt – ist das auch vollkommen in Ordnung.