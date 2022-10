Twitter-Terror: PlayStation-Fan stellt Sony 1.747 Mal dieselbe Frage

Ein wirklich hartnäckiger Fan stellt Sony auf Twitter die immergleiche Frage zu God of War Ragnarök. (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Im November wird God of War Ragnarök erscheinen und damit sicherlich den größten PlayStation-Release des Jahres markieren. Die Vorbestellungen laufen schon eine Weile heiß, doch eine Edition war bisher nicht im deutschen PlayStation Store erhältlich – die Jötnar Edition. Ein wirklich hartnäckiger Fan wollte unbedingt wissen, wann sie denn nun endlich erscheint und hat Sony auf Twitter ganze 1.747 Mal gefragt. Jetzt hat der PS5-Hersteller reagiert.

Jötnar Edition für DE wann?

Hardcore-Fans und Sammler geben sich nicht mit dem bloßen Spiel zufrieden; für diejenigen hat Sony zwei verschiedene Collector's Editionen für God of War Ragnarök. Das einzige Problem: Die Jötnar Edition, also die größere von den beiden, konnte man in Deutschland bisher nur über Umwege erhalten.

Unter den Tweets des deutschen PlayStation-Kanals machte sich ein Fan zur Aufgabe, Sony jeden Tag die gleiche Frage zu stellen: „Jötnar Edition für DE wann?“ Dranbleiben lohnt sich offenbar, denn nach der 1.747sten Nachfrage hat der PlayStation-Kanal endlich eine Antwort parat:

Ab sofort kann man die Jötnar Edition des Spiels über den deutschen PlayStation-Store vorbestellen. Diese kostet 270 Euro und ist für PlayStation 4 sowie PlayStation 5 erhältlich.

Was ist in der Jötnar Edition enthalten?

Für ihren stolzen Preis hat die Jötnar Edition auch einiges zu bieten. Ihr bekommt:

die Vollversion des Spiels für PS4 und PS5 (allerdings nur als gedruckter Gutschein)

eine 40 cm große Nachbildung des Hammers Mjölnir

Broks Würfelset

eine 18-cm-Vinyl-Schallplatte (enthält zwei von Bear McCreary komponierte Soundtracks)

zwei 5-cm-Schnitzereien der Wanen-Zwillinge

ein Anstecknadel-Set (Falke, Bär & Wolf – diese Nadeln stellen jeweils Faye, Kratos und Atreus dar)

Yggdrasil-Stoffkarte (zeigt jedes der neun Reiche innerhalb der Zweige und Wurzeln von Yggdrasil)

den legendären Draupnir-Ring (in einem roten Stoffbeutel)

die Steelbook-Verpackung (keine Spiel-Disc enthalten)

den Schrein der Hüterin des Wissens

einen Gutschein für digitale Inhalte

Die digitalen Gegenstände sind:

die Düstertal-Rüstung

Düstertal-Kleidung (kosmetisch)

den Düstertal-Axtgriff

die Düstertal-Klingengriffe

das digitale Artbook von Dark Horse

den offiziellen digitalen Soundtrack

ein PSN-Avatar-Set für PS4/PS5

ein PlayStation®4-Design

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5.