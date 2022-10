Call of Duty, Overwatch und Co. – wie der Battle Pass die Spielfreude killt

In Spielen wie Overwatch 2 ist der Battle Pass ein wichtiger Bestandteil, wie bei so vielen aktuellen Spielen. (Bild: Blizzard)

Der Battle Pass ist aktuell das Nonplusultra der Monetarisierung von Videospielen. Kaum ein Multiplayerspiel verzichtet mehr darauf. Es ist der Zaubertrick, eigentlich für das Spiel (größtenteils) irrelevanten kosmetischen Schnickschnack mit einem System zu verkaufen, das Spieler dazu bringt, viel Zeit zu investieren. Aber macht das eigentlich Spaß? Ein Kommentar.

Battle Pass: Meistens fair und häufiger freudlos

Während ich mir noch überlege, wie ich jetzt den Plural von Battle Pass in diesem Artikel bilde, geht ihr doch mal spontan die Spiele durch, die euch zu dem Thema einfallen. Battle Pässe geht gar nicht, Battle Passes ist irgendwie richtig, klingt aber in einem deutschen Satz auch nicht sonderlich hübsch. Wir nehmen einfach BPs und BP, die Begriffe werden eh viel zu oft in diesem Text fallen.

Also, euch dürften gerade eine ganze Menge Spiele eingefallen sein. Es geht eigentlich schneller, an die Multiplayerspiele zu denken, die keinen BP haben. Aktuell sind auf meinem PC folgende Spiele mit BP installiert: Overwatch 2, Call of Duty und Dota 2, Shatterline, Sea of Thieves, und Deep Rock Galactic. Wobei Letzteres keinen kostenpflichtigen BP hat. Hätte ich in jedem dieser Spiele den BP, ihr würde keinen einzigen auch nur ansatzweise abschließen können und genau das ist für mich ein Problem.

„Konzentriere dich halt auf ein Spiel“

Man könnte die ganze Diskussion natürlich mit dem der Aussage beenden, dass ich mich doch einfach nur auf ein Spiel konzentrieren könnte. Ja, aber warum sollte ich mich bei der wunderbaren Vielfalt der Videospiele auf nur ein Spiel beschränken? Klar gibt es Spieler, die über Monate nur ein Spiel grinden und sei es nur, weil sie nur begrenzt Freizeit dafür erübrigen können. Hab ich schon getan, will ich aber nicht immer. Ich denke, es geht einigen von euch auch so, dass sie gerne die unterschiedlichsten Spiele zocken und einfach die Abwechslung lieben.

„Sind doch nur Cosmetics“

Hier spielt eine Angst mit rein, die für mich ebenfalls ein Problem ist, allerdings ein gewolltes Phänomen bei BPs darstellt. FOMO (Fear Of Missing Out), die Angst, etwas zu verpassen. Bei Cosmetics ist das vielleicht weniger schlimm, aber es gibt auch relevante Dinge. Klar, kaum ein Battle Pass hat tatsächliche Inhalte nur in seiner Premium-Version, aber statt Geld muss ich trotzdem Zeit investieren. Was ich in dieser Zeit mache, beeinflusst das Spiel aber sehr.

Overwatch 2 beispielsweise packt Helden hinter bestimmte Stufen des Battle Pass, die Helden gibt es zwar auch in der kostenlosen Variante des BP, aber bis dahin muss ich trotzdem erst mal spielen. Call of Duty macht dasselbe mit den neuen Waffen. Und schon lockt der XP-Boost von 10 oder 20 Prozent beim Premium BP und die letzten zwei, drei Stufen kann man ja kaufen, gerade wenn die Saison ja schon morgen vorbei ist.

Mit einem BP geht immer auch ein Saison-Modell einher. Wieder ein Punkt, an dem mir das Spiel zu verstehen geben will: „Du musst jetzt spielen, wenn du die Sachen haben willst, sonst sind sie weg.“ Das Spiel mit BP schränkt mich aber nicht nur zeitlich ein, sondern auch inhaltlich. In der Regel gibt es irgendwelche täglichen, wöchentlichen und saisonalen Aufgaben, über die es viel XP für den BP gibt. Overwatch 2 möchte zum Beispiel, dass ich für eine wöchentliche Aufgabe 40.000 Schaden als Tank blockiere, ich will aber keinen Tank spielen. Teilweise sind die Aufgaben auch einfach nur albern-spezifisch und völlig abwegig von dem, was Spieler normalerweise tun würden.

Ein Spiel mit Battle Pass oder ein Battle Pass mit Spiel?

Ich glaube, was mich am meisten stört, ist der Versuch, so viel Einfluss auf mein Spielverhalten zu nehmen, indem man mir ständig die Karotte vor die Nase hält, während mir gleichzeitig jemand ständig zuflüstert: „Beeil dich, sonst ist es weg. Du willst nicht? Dann zahl doch Geld.“ Es ist ein Problem, dass Spiele immer mehr um ihr Monetarisierungsmodell herum gebaut werden. Klar muss ein solches Produkt Geld einbringen, aber der Fokus liegt bei vielen Mulitplayerspielen auf dem BP und nicht auf dem eigentlichen Spiel.

Nehmen wir noch mal Overwatch. Im ersten Spiel waren mein Fortschritt im Spielerlevel und mein Rang (oder SR) spürbar. Nach jedem Match wurde mir dieser Fortschritt präsentiert, der direkt aus meinem Spielen resultierte. Cosmetics gab es aus Lootboxen und mit denen hat Overwatch 1 eigentlich nicht gegeizt. In Overwatch 2 geht es um die BP-Stufe, denn nach jedem Match wird mit dort mein Fortschritt gezeigt. Aktuell zeigt kaum ein Spiel deutlicher, wie sich diese Verschiebung des Fokus darstellt.

Am Ende komme ich, der zwar viel, aber auch vielfältig spielt, nicht hinterher. Kein BP wird fertig, was ein unbefriedigendes Gefühl ist und bei jedem Spiel habe ich Angst, die Hälfte zu verpassen. Wenn ich spiele, dann nur, um aufzuholen und freizuschalten. Das killt einfach die Spielfreude.

Ein BP ist grundsätzlich kein schlechtes Modell, gerade für Free2Play-Spiele. Doch es gibt einfach viel zu viele und sie sind ein viel zu wichtiger Teil eines Spiels geworden. Außerdem verhindert es, dass Spieler neue Spiele ausprobieren, weil sie sich ja noch für ein anderes Game einen BP gekauft haben und keine Zeit für noch weitere haben. Klar ist das im Sinne der Publisher, meiner Meinung nach aber nicht im Sinne der Spieler.

Ich würde gerne noch weiter schreiben, aber in fünf Stunden werden die wöchentlichen Aufgaben zurückgesetzt. Ich muss noch 20 Kills mit der schlechtesten Waffe im ganzen Spiel machen und acht Verbündete heilen auf einer speziellen Map (die Mapauswahl ist zufällig), während ich nur die Hälfte der Lebenspunkte habe. Danach muss ich kopfstehend mit geschlossenen Augen einen Granatenkill machen und schon hab ich genug BP-Erfahrung, um mit den Aufgaben der nächsten Wochen die Stufe zu erreichen, die mir die neue Waffe gibt. Das wird super.