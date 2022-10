Entwickler fordern das Ende der Xbox Series S – doch Microsoft darf nicht nachgeben

Xbox Series S: Entwickler kritisieren Microsoft-Konsole. (Bildquelle: spieletipps)

Die Xbox Series S ist bei Gamern als günstige Alternativ-Konsole beliebt, aber viele Spiele-Entwickler scheinen diese Meinung nicht zu teilen und sollen Microsoft bereits mit höheren Hardware-Anforderungen unter Druck gesetzt haben. Doch das Unternehmen kann es sich nicht leisten, die kleine Xbox fallenzulassen.

Mit der Xbox Series S hat Microsoft diese Konsolengeneration eine smarte und kompakte Alternative zu der leistungsstärkeren Xbox Series X auf den Markt gebracht – und die Verkaufszahlen geben dem Unternehmen Recht. Allerdings sollen sich nun Entwickler darüber beschweren, dass die Next-Gen-Features in ihren Spielen durch die kleine und nicht so leistungsstarke Konsole gebremst würden.

Xbox Series S: Entwickler kritisieren Konsole

In einer Twitter-Diskussion, die mittlerweile teilweise gelöscht wurde, haben Industrie-Insider und Entwickler darüber spekuliert, ob die Xbox Series S die Entwicklung von echten Next-Gen-Spielen einschränken würde. VFX-Artist Ian Maclure hat in diesem Rahmen behauptet, dass im letzten Jahr viele Entwickler darum gebeten haben, die Release-Bedingung für die Xbox Series S fallenzulassen, um nicht mehr von der vergleichsweise schwächeren Hardware abhängig zu sein.

Auch Rocksteadys Senior Character Technical Artist Lee Devonald hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die Entwicklung neuer Spiele und Implementierung von hohen FPS durch die Xbox Series S stark erschwert würde – und bezeichnete die kleine Konsole abschließend noch als Kartoffel. (Quelle: VGC)

Die Kritik an der Xbox Series S fällt somit überraschend deutlich aus und sorgt in der Community weiter für Diskussionen – doch wie Microsoft genau darauf reagieren wird, ist bislang noch unklar.

Xbox-Dilemma: Microsoft ist auf die Series S angewiesen

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Die Xbox Series S hat sich für Microsoft zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt – die Konsole sorgt weltweit für starke Verkaufszahlen und hat sich als sinnvolle Alternative zu den deutlich teureren Xbox- und PS5-Konsolen etabliert. Allerdings hat die kleine Xbox nun einmal nicht die Power, um auf demselben Level wie ihre Mitstreiter performen zu können.



Microsoft findet sich somit in einer potenziell schwierigen Situation wieder: Wenn Games immer anpruchsvoller werden, könnten sie die Leistungsfähigkeit der Konsole übersteigen. Den Release bestimmter Spiele auf der Series S abzublasen, wäre jedoch für eine große Anzahl von Gamern ein Schlag ins Gesicht und würde die günstige Konsole zum Ramsch-Modell verkommen lassen.



Zunächst einmal muss natürlich abgewartet werden, ob sich die Beschwerden vonseiten der Studios tatsächlich als wahr und fundiert herausstellen. Schließlich müssen Spiele auf dem PC ebenfalls innerhalb einer gewissen Leistunsspanne funktionieren, eine gewisse Flexibilität wird so gesehen ohnehin von Entwicklern erwartet.



Aber wenn die Series S tatsächlich ein Flaschenhals-Problem in der derzeitigen Generation darstellt, muss Microsoft über kurz oder lang eine Entscheidung treffen, die so oder so auf Protest stoßen würde. Doch der Series S anspruchsvolle Spiele vorzuenthalten, wäre ein Schritt, den sich das Unternehmen im Konkurrenzkampf mit Sony absolut nicht leisten kann.

