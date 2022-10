Dieses Community-Event dürfen Fans von Gaming, Cosplay & E-Sports nicht verpassen

Die Polaris in Hamburg verspricht echtes Community-Feeling. (Bildquelle: YouTube/PolarisConvention)

Ihr habt Bock auf eine Community-Messe rund ums Thema Gaming, Cosplay, Kochen und vieles mehr? Dann ab nach Hamburg auf die Polaris. Welches Programm euch auf dem erstmalig stattfindenden Event erwartet, welche Creator ihr treffen könnt und was sonst noch abgeht, fassen wir euch in einer knackigen Übersicht zusammen.

Was ist die Polaris Convention?

Polaris ist die erste Community-Convention Hamburgs und wird vom 28. bis 30. Oktober stattfinden. Wenn ihr vor Ort durch die Messehallen streifen wollt, erwarten euch verschiedene Aktivitäten und Stände rund um die Themen Games, Creator, Japanische Popkultur, Cosplay, Tabletop und vieles mehr. Der Fokus liegt dabei auf das Beisammensein in der Community. Wer sich also gerne mit Gleichgesinnten austauscht, ist bei der Polaris genau richtig.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Polaris zu Gemüte führen:

Könnt ihr die Polaris auch von zu Hause aus genießen?

Das Event ist keine typische Hybrid-Veranstaltung, wie ihr es beispielsweise von der Indie Arena Booth auf der Gamescom gewohnt seid. Dennoch wartet ein prall gefülltes Livestream-Programm auf euch. Verfolgt die verschiedenen Programmpunkte bequem auf Twitch. Auf der Homepage könnt ihr außerdem ein Blick auf das detaillierte Programm werfen.

Neben Zocker-Sessions, Quiz-Runden, Turnieren und informativen Talks wird am Samstag sogar ein Weltrekordversuch von Body Kitchen vorgenommen. Wie viele Zuschauer kommen im Ernährungskurs-Livestream wohl zusammen?

Welche Content Creators sind auf der Polaris am Start?

In verschiedenen Formaten werdet ihr natürlich von hochkarätigen Content Creators unterhalten. Mit dabei sind unter anderem PietSmiet, Lara Loft, Papaplatte, DoktorFroid und viele weitere. Alle teilnehmenden Creators findet ihr auf der Webseite der Polaris.

Welche Aussteller sind dabei?

In den 20.000 Quadratmetern der Messehallen tummeln sich natürlich auch viele namhafte Publisher und Größen der Industrie. Mit dabei sind unter anderem Nintendo, Ubisoft, TikTok, Capcom Warner Bros. und Hoyoverse. Erlebt jede Menge Games darunter der Goat Simulator 3, MultiVersus, The King of Fighters 15 und viele mehr. Ihr könnt außerdem eine schicke Retro-Area genießen, die am Sonntag sogar einen Retroflohmarkt bereithält. Zeit für echte Schätze.

Schnappt euch Karten und die Mobile-App

Falls ihr direkt vor Ort vorbeistiefeln wollt, könnt ihr Tickets auf der Homepage der Polaris erwerben. Wenn ihr den Erlebnispark auf ganz besondere Weise erfahren wollt, solltet ihr euch außerdem die Multiplayer-Game-App der Convention anschauen.

Mit einem eigenen Avatar könnt ihr in den Messehallen aufleveln, Sticker sammeln, euch mit anderen verbinden und sogar Belohnungen freischalten. So könnt ihr die Messe gemeinsam durchspielen.

Welche Top-Games ihr in Zukunft durchspielen wollt, zeigt euch diese Bilderstrecke: