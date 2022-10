Fetter Xbox-Rabatt: RPG-Klassiker stürmt 7 Jahre nach Release die Charts

Dank Rabatt: The Witcher 3 legt Comeback in den Xbox-Charts hin. (Bildquelle: CD Projekt Red)

Ein waschechter RPG-Klassiker kämpft sich derzeit in den Xbox-Charts nach oben – und das 7 Jahre nach dem ursprünglichen Release. Grund für den Höhenflug des Rollenspiels ist ein satter Rabatt, der den Blockbuster noch beliebter als ohnehin schon macht.

In den Xbox-Charts sorgt momentan ein zeitloser Rollenspiel-Klassiker für Aufruhr: The Witcher 3: Wild Hunt kämpft sich in der Game-of-the-Year-Edition in den Charts nach oben – ausschlaggebender Grund dafür ist ein starker Rabatt.

Xbox-Charts: RPG-Highlight landet in den Top 10

Derzeit legt CD Projekt Reds The Witcher 3 ein starkes Comeback in den Xbox-Charts hin – das RPG ist auf der Microsoft-Plattform derzeit nämlich um 40 Euro im Preis reduziert und kostet somit nur 9,99 Euro statt 49,99 Euro in der Game-of-the-Year-Edition.

Hier geht's zu The Witcher 3 im Xbox-Store!

Mit dem Rabatt landet der RPG-Dauerbrenner aktuell auf Platz 7 der Xbox-Verkaufscharts – allerdings muss sich das Spiel kurioserweise trotzdem hinter deutlich obskureren Games wie wie Gasstation Simulator, Wobbly Life und Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans anstellen. (Quelle: Xbox)

The Witcher 3: Next-Gen-Ugrade wird sehnsüchtig erwartet

Falls sich The Witcher 3 noch nicht in eurer Spiele-Sammlung befindet, könnt ihr bei dem Angebot auf jeden Fall zuschlagen. Das RPG zählt zu den besten Games der vergangenen Konsolengeneration und ein Next-Gen-Upgrade steht vor der Tür. CD Projekt Red hatte das umfangreiche Update ursprünglich für 2021 angekündigt, doch nach mehrere Verschiebungen soll es nun im vierten Quartal 2022 erscheinen.

Die zahlreichen Fans des Witcher-Universums warten bereits ungeduldig auf das Upgrade und Besitzer der Game-of-the-Year-Edition werden es gratis auf der Xbox Series X|S zocken können. Spätestens dann ist also der perfekte Zeitpunkt gekommen, um Geralt auf seinen Abenteuern zu begleiten.

Ihr seid neu in der Welt vom Witcher? In unserem Video erklären wir euch, was ihr zum Einstieg über den Hexer wissen müsst: