Amazon Prime Day 2023: Alles, was ihr jetzt schon wissen müsst

Amazon Prime Day 2023: Alle Infos & Gerüchte in der Übersicht. (Bildquelle: spieletipps)

Auch 2023 wird Amazon aller Voraussicht nach mindestens einen Prime Day mit zahlreichen Gaming-Deals veranstalten. Hier halten wir euch über alle wichtigen Informationen und Gerüchte rund um das kommende Schnäppchen-Event auf dem Laufenden.

Amazon Prime Day 2023: Wann findet das Schnäppchen-Event statt?

Der Prime Day ist Amazons jährliches Shopping-Event, bei dem zahlreiche Produkte aus allen erdenklichen Kategorien stark reduziert sind – auch Gaming-Artikel wie Hardware, Videospiele oder Zubehör sind traditionell im Angebot.

Noch hat Amazon den Termin für 2023 nicht offiziell angekündigt, doch in der Vergangenheit hat das Event normalerweise über zwei Tage hinweg in den Sommermonaten Juni oder Juli stattgefunden – 2022 waren es der 12. und 13. Juli. Erstmalig gab es anschließend am 11. und 12. Oktober einen weiteren Prime Day. Ob sich dies 2023 wiederholen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Hier geht's zu Amazon Prime!

Prime Day: Gaming-Deals bei Amazon

Die Gaming-Angebote am Prime Day variieren von Jahr zu Jahr, doch einige Kategorien lassen sich zumindest anhand der vergangenen Jahre mit relativer Sicherheit vorhersagen. Spiele für die Nintendo Switch, Xbox-Konsolen sowie PlayStation 4 und PlayStation 5 sollten beispielsweise auch 2023 am Prime Day reduziert werden.

Ebenso gibt es traditionell günstige Hardware wie Laptops, Monitore und Fernseher abzustauben. Auch Zubehörartikel wie Gamepads, Headsets, Mäuse und Tastaturen sind gewöhnlich als Deals verfügbar.

Amazon Prime Day: Das müsst ihr beachten

Damit ihr am Prime Day keine interessanten Deals verpasst, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft besitzen . Das Abo kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch natürlich ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden.

. Das Abo kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch natürlich ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden. Oftmals die besten Angebote gibt es bei den Amazon-Warehouse-Deals. Dort könnt ihr euch zuvor geöffnete Produkte zu deutlich reduzierten Preisen schnappen.

Hier geht's zum Prime Day!

Amazon: Weitere Top-Deals für jeden Geschmack

Am Prime Day gibt es nicht nur zahllose Gaming-Deals, auch in anderen Bereichen könnt ihr ordentlich sparen. Bei unseren Partner-Websites findet ihr deswegen die besten Deals auf Amazon abseits von Konsolen, Games und Co.

Weitere nützliche Tipps zu Gaming-Deals findet ihr in unserer Bilderstrecke:

Der Amazon Prime Day 2023 wird euch voraussichtlich eine große Auswahl an Top-Deals rund um Videospiele, Hardware und Zubehör bieten. Hier halten wir euch über die Gaming-Highlights immer auf dem neuesten Stand.