Modern Warfare 2: Bizarre Bans – Spieler werden in CoD-Kampagne gesperrt

In Call of Duty: Modern Warfare 2 wurden einige Spieler in der Singleplayer-Kampagne gebannt. (Bild: Activision)

Wer das neue Call of Duty vorbestellt hat, darf bereits seit dem 20. Oktober die Kampagne von Modern Warfare 2 spielen. Komischerweise melden einige Fans, dass sie für das Zocken eines reinen Singleplayer-Modus einen Ban kassiert haben. Für die Ursache gibt es zurzeit noch mehrere Erklärungsansätze.

Modern Warfare 2: Spieler werden im Singleplayer gebannt

Acitvisions Anti-Cheat-System Ricochet läuft sich offenbar schon warm und ist dabei etwas über das Ziel hinausgeschossen. Die Mulitplayer-Modi für Modern Warfare 2 gehen erst zum vollen Release am 28. Oktober 2022 an den Start. Bereits seit dem 20. Oktober dürfen Vorbesteller bereits die Singleplayer-Kampagne spielen.

Dieser Vorabzugang erweist sich für einige Spieler aber aktuell als Nachteil. Activision verpassten ihnen nämlich einen Ban und versperrte ihnen den Zugang zu den „Modern Warfare 2“-Servern. In diesem Reddit-Post finden sich neben dem eigentlichen Ersteller noch einige weitere Betroffene:

Mögliche Gründe für den Ban

In der auf dem Bild zu sehenden Nachricht wird als Grund für den Ban der Code „CASERMA-RHINO“ ausgegeben, der für die Manipulation von Daten steht. Das bedeutet das irgendeine im Hintergrund laufende Anwendung die Daten verändert hat, auf die das Spiel zugreift. Etwas, das eben auch bei Cheat-Software vorkommt. Laut dem Ersteller des Posts erfolgte der Ban, nachdem das Spiel auf dem Steam Deck abstürzte.

Der Ersteller nennt in einem Kommentar gleich zwei mögliche Gründe. Zum einen lief im Hintergrund die App League of Legends Blitz. Die Software ist ein Trainingsprogramm und greift bei LoL oder auch Valorant auf gewisse Spieldaten zu, um beispielsweise Matchauswertungen zu liefern. Call of Duty gehört nicht zu den unterstützten Spielen der App.

Zum anderen wurden währenddessen die Spieldaten auf Steam verifiziert. Diesen Zusammenhang können auch andere Betroffene herstellen. Wieder andere berichten von Bans, ausgelöst durch die Nutzung von externen Speichermedien. Die genaue Ursache ist aktuell noch nicht bekannt.