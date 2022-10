Um die 200 Helden und Bösewichte könnt ihr in dem Spiel sammeln. (Bild: Nuverse)

Mit Marvel Snap gibt es einen neuen Spitzenreiter im Google Play Store und im App Store von Apple. Wir erklären euch, warum das kostenlose Kartenspiel so beliebt ist.

Marvel-Helden erobern (mal wieder) das Smartphone

Nicht nur im Kino sind die Superhelden aus dem Marvel-Universum ein voller Erfolg, auch auf dem Smartphone erfreuen sich Spider-Man, Iron Man und Doctor Strange einer großen Beliebtheit. Spiele wie Marvel Sturm der Superhelden oder Marvel Future Fight wurden mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen.

Nun gibt es aber einen neuen Champion und der hört auf den Namen Marvel Snap – eine Anspielung auf den berühmten Fingerschnipser von Bösewicht Thanos aus dem Blockbuster Avengers: Infinity War (2018).

Auf dem PC befindet sich Marvel Snap noch im Early Access. 2023 erscheint eine richtige Umsetzung. (Bild: Nuverse)

Aber zurück zum Game: Das kostenlose Kartenspiel erinnert an Blizzards Hearthstone und ist innerhalb kürzester Zeit zur neuen Nummer 1 in den Download-Charts avanciert. Verantwortlich dafür sind aber nicht nur die liebevollen Animationen der Karten, sondern vor allem das extrem schnelle Spielprinzip.

Im Gegensatz zu Hearthstone, Magic: The Gathering oder Yu-Gi-Oh dauert ein Match in Marvel Snap keine drei Minuten. Damit ist das Mobile-Game perfekt für zwischendurch oder für den Weg zur Schule oder zur Arbeit. Das verdeutlicht auch der japanische Werbespot zum Spiel:

Das schnellste Kartenspiel der Welt?

Ganz konkret besteht jedes Deck aus 12 Karten, die in nur sechs Runden auf drei zufällige Felder verteilt werden. Einfach zu verstehen, aber schwer zu meistern. Denn natürlich kommt es auf die richtigen Karten, aber auch eine Portion Glück an, um am Ende den Sieg einzufahren.

Besonders interessant: Wer glaubt zu gewinnen, der kann per Snap den Einsatz des Spiels verdoppeln. Der Gegner kann dann wie beim Pokern mitgehen oder sich zurückziehen. Das bringt ordentlich Nervenkitzel ins Geschehen.

Die User bewerten das Mobile-Game überwiegend positiv und vergeben im Schnitt 4 von 5 Sternen im Google Play Store. Kritisiert wird zum jetzigen Zeitpunkt vor allem der Umfang. So gibt es derzeit nur einen Modus und gezielte Spiele gegen Freunde sind nicht möglich.

Übrigens: Marvel Snap gibt es auch auf Steam. Hierbei handelt es sich allerdings um einen simplen Mobile-Port. Eine richtige PC-Fassung soll laut Entwickler irgendwann 2023 erscheinen. Dank Cross Save könnt ihr allerdings zwischen der Handy-Version und dem Steam-Ableger beliebig hin und her wechseln.