Steam-Wucher: 9 Spiele mit einem absurden Preisschild

Manche Spiele auf Steam sind unglaublich teuer, ohne dass sie ihren Preis auch nur ansatzweise mit Qualität rechtfertigen könnten. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch neun verrückte Steam-Games, die euch mit Mondpreisen für dumm verkaufen wollen.

Steam: 9 Spiele, die ihr Geld garantiert nicht wert sind

Gamer sind in den letzten Jahr vor allem auf den Konsolen hohe Preise gewohnt – auf der PS5 und der Xbox Series X kosten brandneue Spiele mittlerweile schließlich schon 80 Euro. Während PC-Zocker die gleichen Spiele in der Regel zumindest 10 Euro günstiger bekommen, gibt es auf Steam einige Games, die gleich mehrere hundert Euro kosten.

In den meisten Fällen können diese Kuriositäten ihr Preisschild allerdings nicht einmal im Ansatz rechtfertigen – und versuchen es auch gar nicht. In der Bilderstrecke am Ende dieses Artikels zeigen wir euch gleich 9 Steam-Spiele, die absurde Mondpreise verlangen.

Weit über 100 Euro: Diese Steam-Games sind der reinste Wucher

Wenn Videospiele Preisschilder von über 100 Euro aufrufen, müssen sie schon einiges zu bieten haben – meistens handelt es sich dabei um Collector’s Editions mit jeder Menge Extras und Sammler-Spielereien wie kleinen Statuetten oder anderen Gimmicks.

Wenn ihr jedoch Steam nach den teuersten Titeln der Plattform durchsucht, stoßt ihr dagegen überraschend oft auf obskure Mini-Games mit wenig klangvollen Namen wie Earthquake escape oder Claus Adventure, die für einen Gegenwert von fast Null Preise zwischen 170 und 999 Euro aufrufen. Für die folgenden 9 Spiele müsst ihr richtig tief in die Tasche greifen – und bekommt grotesk wenig dafür zurück.

Selbst wenn ihr eine ausgeprägte Vorliebe für Trash-Spiele habt, solltet ihr um diese Spiele wirklich einen Bogen machen – schließlich sind sie reine Abzocke. Außerdem gibt es so viele andere Games auf Steam, die euren Geschmack treffen könnten und die euch keinen dreistelligen Betrag kosten — hier zeigen wir euch 11 Steam-Spiele, die so trashig sind, dass sie schon wieder Spaß machen.