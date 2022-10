Overwatch 2: Bizarrer Sex-Skandal führt zu Boykott-Aufruf

Dieser Skandal hat es in sich: Overwatch 2 enthält Sex-Content. (Bild: Blizzard)

Der Ärger um Overwatch 2 nimmt eine neue und besonders unschöne Dimension an. Wie sich jetzt nämlich herausgestellt hat, missbrauchen einige User die Custom-Game-Funktion des Shooters, um fragwürdige Sex-Fantasien auszuleben.

12-Jähriger entdeckt sexuellen Content in Overwatch 2

Seit dem Release am 4. Oktober 2022 ist Overwatch 2 wieder ein großes Thema in der Gaming-Welt. Meistens ist der Grund dafür aber negativer Natur. Angefangen hat alles mit dem verkorksten Start und jetzt sind wir beim ersten Sex-Skandal angekommen. Was ist passiert?

Ein 12-jähriger Overwatch-Spieler hat durch Zufall entdeckt, dass die Custom-Games nicht nur lustige Modi wie Genji Ball enthalten, sondern auch jede Menge Content für Erwachsene. Darunter Modi mit solchen kuriosen Namen wie Tinderwatch 18+ oder Anime Girls Naked.

Die Speerspitze dieser bizarren Sex-Modi ist aber ohne Frage der Sexual Harassment Simulator, der wohl eine Vergewaltigung im Spiel simuliert. Ans Licht gekommen ist dieses Rabbit Hole, weil der junge Overwatch-Fan seiner Mutter von dem komischen Modus erzählte. Woraufhin sie einen Boykott-Aufruf über Twitter startete.

Der bekannte Streamer Limmy wurde dadurch auf das Thema aufmerksam und hielt mit mehreren Screenshots die problematischen Modi fest.

Das Problem ist bereits seit Jahren bekannt

Aber jetzt wird es besonders kurios! Laut Aussage diverser User gab es diese Modi bereits im Vorgänger. Mit anderen Worten: Blizzard hat entweder keine Ahnung, was die User in den Custom Games basteln oder es interessiert sie schlichtweg nicht.

Da Overwatch 2 im Gegensatz zum Vorgänger ein Free-to-Play-Spiel ist, haben nun wesentlich mehr User Zugang zu dem Shooter. Darunter befinden sich natürlich auch viele Minderjährige. Es bleibt daher abzuwarten, ob und wie Blizzard den sexuellen Inhalten einen Riegel vorschiebt.