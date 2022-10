Fallout 4: Fan entdeckt abgefahrenen Skill, der eure Feinde ins All ballert

Mit ganz viel Glück könnt ihr diesen Fallout-4-Exploit auch nutzen. (Bildquelle: Bethesda)

Ein YouTuber und Fallout-Fan hat einen ganz bestimmten Charakter für den vierten Teil der Postapokalypse geschaffen. Indem er das Glück der Figur maximiert, erhält sie mit einer ganz ausgewählten Waffe eine äußerst interessante Fähigkeit. Dieser kursiose Exploit lässt euch eure Gegner einfach so in die Umlaufbahn schießen.

Obwohl Fallout 4 schon einige Jahre auf dem Buckel hat, hat das umfangreiche RPG immer noch einige verrückte Geheimnisse auf Lager. Ein Fan hat nun herausgefunden, wie sich der Glücksfaktor eures Charakters auf ein absurdes Level steigern lässt – und was man mit dieser Fähigkeit mit etwas Fantasie so alles anstellen kann.

Fallout 4: Fan reizt alles Glück der Welt aus

Der YouTube-Channel Many A True Nerd zeigt in einem Video, wie ihr aus eurem Protagonisten in Fallout 4 den wahrscheinlich glücklichsten Menschen der Apokalypse bauen könnt. Mit einem Build, der von Anfang an auf Glück fokussiert ist und durch den Skill Partygirl / Partyhengst (Level 3) könnt ihr euer Glück beim Konsum von Alkohol und bestimmten Drogen im Spiel auf satte 100 Punkte erhöhen – eine absurde Zahl, die euch im Wesentlichen bei jedem Schuss einen Critical Hit garantiert.

Darüber hinaus aber lässt Many A True Nerd seinen Glückspilz-Charakter eine Spezialwaffe ausrüsten: Den 2076er World Series Baseball-Schläger. Dieser gewährt Spielern eine Chance, Gegner bei einem guten Schlag nach hinten zu katapultieren. Die Stärke des Schlags ist dabei von dem Level des Glücks abhängig – und dank der Build-Mechanik hat der Charakter davon mehr als genug.

Schaut euch hier den Fallout-4-Build im Video an:

Das Ergebnis des Experiments, das der YouTube-Kanal zugegebenermaßen noch mit ein paar kleineren Cheats abrundet: Euer überaus glücklicher Protagonist kann Gegner mit einem einzigen Schlag aus der Umlaufbahn befördern.

Fallout 5: Community kann es kaum erwarten

Während sich viele Fans ihre Zeit immer noch mit Fallout 4 oder dem kontroversen Nachfolger Fallout 76 vertreiben, können andere das Warten auf Fallout 5 kaum noch aushalten. Ein Gamer hat deswegen ein fantastisches Video erstellt, wie Bethesdas nächstes Fallout-Spiel wohl mit der Unreal Engine 5 aussehen könnte – das Resultat macht Lust auf mehr.

