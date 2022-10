Amouranth feiert Comeback und erklärt, wie es weiter geht

Nach einer kurzen Pause meldet sich Amouranth nun zurück. (Bild: Instragam – kaitgonewild)

Nach der Enthüllung des Missbrauchs durch ihren Ehemann genehmigte Amouranth sich eine kurze Auszeit von Twitch – doch diese hielt nur ein paar Tage an. Der Twitch-Star ist zurück und erklärt auf Twitter, wie es weitergeht.

Amouranth streamt wieder

Am 19. Oktober überraschte Amouranth ihre Fans mit einem kurzen Tweet, in dem sie schilderte, dass sie sich eine Auszeit genehmigen würde und noch nicht weiß, wie lange diese andauert.

Tatsächlich scheinen Amouranth jedoch schon ein paar Tage Pause gereicht zu haben, denn bereits jetzt ist der Twitch-Star wieder online und streamte unter anderem Overwatch 2 und ein paar Szenen aus ihrem Alltag:

Twitch, OnlyFans & Co: Wie geht es für Amouranth weiter?

Einen konkreten Plan für die Zukunft scheint Amouranth noch nicht zu haben, auf Twitter kündigte sie jedoch bereits an, dass sie an ihren Projekten festhalten will, die sie bereits am Laufen hat:

Dazu kommt, dass es auch einige personelle Veränderungen in ihrem Team geben soll. Amouranth will laut eigener Aussage besonderes Augenmerk darauf legen, dass ihre Mitarbeiter auch ihre Werte teilen.

Mit anderen Worten: An der Art des Contents scheint sich kurzfristig eventuell weniger zu ändern, als einige gedacht haben. Auf ihrem ASMR-Channel lud sie vor wenigen Stunden ein neues Video hoch, in dem sie leicht bekleidet Mikrofone liebkost.

In einem Tweet sagt sie, dass ihr diese Routine der Content-Erstellung dabei hilft, über sich selbst nachzudenken und zu entscheiden, wo die Reise hingehen soll.

Es bleibt also abzuwarten, wie Amouranths langfristige Content-Strategie aussieht. Gut möglich, dass sie lediglich ihre laufenden Projekte zu Ende bringen will, bevor sie eine große Veränderung wagt.